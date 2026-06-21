La influencer de fitness y creadora de contenido Carly Douglas falleció a los 36 años luego de una corta pero intensa lucha contra un cáncer gástrico en etapa 4 que había hecho público apenas tres meses atrás. La noticia fue confirmada por su familia a través de una emotiva publicación en redes sociales.

Douglas, residente de Carolina del Sur, se había ganado una amplia audiencia en Instagram gracias a sus publicaciones sobre ejercicio, organización del hogar y maternidad. Su comunidad digital superaba los 137,000 seguidores, quienes acompañaron de cerca su proceso de enfermedad durante los últimos meses.

La creadora de contenido reveló en marzo que había sido diagnosticada con cáncer de estómago en etapa avanzada después de acudir al hospital por fuertes dolores abdominales. En un video compartido con sus seguidores, describió el momento como “una pesadilla”, aunque aseguró que estaba decidida a luchar por su familia.

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Durante su tratamiento, Douglas documentó parte de su experiencia con la quimioterapia y las hospitalizaciones, compartiendo mensajes de fe, esperanza y perseverancia que resonaron entre miles de personas.

Según informó su familia, la influencer falleció el 13 de junio. En el mensaje publicado tras su muerte, sus seres queridos destacaron su fortaleza frente a la enfermedad, así como su profunda fe religiosa y su dedicación a su esposo, David, y a sus tres hijos: River, Faye y Townes.

Tras conocerse la noticia, seguidores y otros creadores de contenido inundaron las redes sociales con mensajes de condolencia y homenajes, recordando a Douglas por su actitud positiva y la transparencia con la que compartió uno de los momentos más difíciles de su vida.

La muerte de Carly Douglas ha generado una ola de reacciones en la comunidad digital, donde muchos destacaron el legado de inspiración y resiliencia que dejó a través de sus publicaciones y de la forma en que enfrentó su diagnóstico.