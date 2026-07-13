La empresaria, escritora e influencer panameña Marie Claire González falleció a los 39 años, días después de denunciar públicamente que había sido víctima de presunta violencia psicológica y doméstica por parte de una expareja.

La noticia ha generado una ola de reacciones en redes sociales, donde miles de seguidores recordaron los mensajes con los que buscó crear conciencia sobre el abuso y la salud mental.

González, fundadora de Executive Lab y reconocida por Forbes como una de las mujeres más influyentes de Centroamérica, utilizó sus plataformas digitales durante las últimas semanas para compartir su experiencia y alentar a otras personas a pedir ayuda si enfrentaban situaciones similares.

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El pasado 1 de julio publicó un mensaje dirigido a quienes sufren violencia física o psicológica, en el que exhortó a identificar las señales de abuso, buscar apoyo en familiares y hablar sobre lo que estaban viviendo. También recomendó lecturas sobre el tema y recordó a las víctimas que no estaban solas.

Días antes, el 28 de junio, había compartido una fotografía en la que aparecía con visibles moretones en el rostro. Junto a la imagen escribió un breve mensaje que despertó preocupación entre sus seguidores y dio pie a numerosas muestras de solidaridad.

Según informaron medios como Panamá América, MiDiario.com y Milenio, citados por People en Español, horas antes de que se conociera su fallecimiento se publicó un mensaje que la empresaria habría dejado programado en sus redes sociales. En ese texto relató que creyó haber reconstruido su vida tras un divorcio, pero aseguró que terminó viviendo una relación marcada por el maltrato psicológico, situación que, afirmó, afectó profundamente su salud emocional.

En esa publicación también expresó su fe y dejó palabras dirigidas a sus seres queridos, un mensaje que cobró especial significado tras conocerse la noticia de su muerte.

Hasta el momento, la familia no ha informado oficialmente la causa del fallecimiento. Diversos medios panameños señalan que las autoridades mantienen abierta una investigación, mientras esperan los resultados forenses para esclarecer lo ocurrido.