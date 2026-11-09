El creador de contenido Cho Jin-woo, de 33 años, documentaba sus viajes por el mundo a través de YouTube. Su muerte está bajo investigación.

El creador de contenido surcoreano Cho Jin-woo, conocido en las redes sociales como Jin’s Travel o JinsTravel, murió a los 33 años tras ser atropellado por un camión de carga mientras recorría Bolivia en bicicleta.

El accidente ocurrió el miércoles 4 de noviembre en la avenida 6 de Marzo, a la altura del sector Molino Andino, en la ciudad de El Alto, en el departamento de La Paz, según reportes de medios bolivianos.

De acuerdo con la información difundida, el influencer transitaba en su bicicleta cuando fue impactado por el vehículo pesado. Debido a la gravedad de las lesiones, falleció en el lugar.

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Tras el accidente, el conductor del camión presuntamente abandonó la escena. Sin embargo, varios choferes de transporte público que se encontraban en las inmediaciones lo persiguieron y lograron interceptarlo para entregarlo posteriormente a la Policía.

Durante las investigaciones preliminares, el conductor declaró que no había visto al ciclista antes de producirse el impacto. Además, la prueba de alcoholemia practicada por las autoridades arrojó un resultado negativo, según informó el medio boliviano UNITEL.

El caso fue remitido a la Fiscalía para esclarecer las circunstancias del accidente y determinar las posibles responsabilidades.

Su familia confirmó la muerte del influencer

La noticia fue confirmada por sus familiares a través de una publicación en su canal de YouTube, donde el creador de contenido había reunido una comunidad de seguidores interesados en sus aventuras.

Su hermano mayor compartió un mensaje en el que expresó el dolor de la familia por la pérdida.

«Con el corazón lleno de dolor, queremos compartir que Jin-woo ha fallecido en un accidente de tráfico en Bolivia, en el que se vio involucrado un camión de gran tamaño», expresó.

La familia también agradeció las muestras de cariño recibidas y pidió respeto durante el proceso de duelo.

Asimismo, solicitó a los medios de comunicación y usuarios de las redes sociales que evitaran divulgar especulaciones, información falsa o comentarios hirientes sobre el fallecido y sus seres queridos.

Con el apoyo de la Embajada de Corea del Sur en Bolivia, sus familiares comenzaron las gestiones para trasladar sus restos a su país de origen y celebrar allí los servicios funerarios.

Por su parte, la Cancillería boliviana expresó sus condolencias y confirmó que colaboraría con las autoridades diplomáticas surcoreanas para facilitar la repatriación.

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Recorrió el mundo en bicicleta desde 2020

Cho Jin-woo había convertido los viajes en bicicleta en el centro de su proyecto digital. Desde 2020 compartía en YouTube videos de sus recorridos por diferentes países y continentes.

A través de su canal, Jin’s Travel, mostraba paisajes, culturas y experiencias de los lugares que visitaba, mientras documentaba su objetivo de recorrer el mundo sobre dos ruedas.

Su travesía por Sudamérica incluyó varios destinos, entre ellos México, Perú y Bolivia.

La muerte del joven viajero provocó numerosas reacciones entre sus seguidores, quienes recurrieron a sus publicaciones para recordar las experiencias que compartió durante sus recorridos.