La actriz y creadora de contenido colombiana Catalina Fernández Gómez, conocida en las redes sociales como Cata Amatista, falleció a los 25 años tras enfrentar durante más de tres años un cáncer cerebral.

La noticia fue confirmada por sus familiares y su agencia de representación, Lilo Management, mediante un mensaje publicado en las redes sociales, en el que destacaron su alegría, sensibilidad y amor por la vida.

“Hoy, Cata ha partido de este plano material. Su cuerpo ha descansado, pero su luz, su amor y todo lo maravilloso que sembró en este mundo se quedan para siempre en cada uno de nosotros”, expresó su familia en el comunicado.

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Sus allegados también resaltaron que la joven dejó una huella entre quienes tuvieron la oportunidad de conocerla y seguir su trayectoria. “El cáncer no fue toda su historia. Su historia fue el amor”, señalaron.

Fernández recibió el diagnóstico en marzo de 2023, luego de comenzar a experimentar fuertes dolores de cabeza cuando realizaba actividades físicas. Tras someterse a varias pruebas médicas, los especialistas encontraron un tumor cerebral de aproximadamente cuatro centímetros, que posteriormente fue identificado como un meduloblastoma cerebeloso, un tipo de tumor maligno.

Su proceso de tratamiento incluyó dos intervenciones quirúrgicas, quimioterapia y radioterapia. Sin embargo, la enfermedad continuó avanzando y llegó a extenderse a la columna vertebral y otras áreas del sistema nervioso central.

Durante su lucha contra el cáncer, la actriz también hizo públicas las dificultades que enfrentaba para recibir los medicamentos y tratamientos que necesitaba.

En febrero pasado, concedió su testimonio a Noticias Caracol sobre los problemas con su entidad prestadora de salud (EPS), el Servicio Occidental de Salud. En ese momento, explicó que llevaba tres meses esperando una respuesta para comenzar una nueva fase de quimioterapia.

Ante la situación, se impulsó una campaña solidaria con el objetivo de recaudar 250 millones de pesos colombianos para buscar alternativas de atención médica especializada en Argentina, según informó el diario El Colombiano.

Nacida en Popayán y residente en Cali, Fernández desarrolló una carrera vinculada a la actuación, el canto y la danza. También participó en proyectos de teatro musical y encontró en las plataformas digitales un espacio para compartir sus experiencias y mantener el contacto con sus seguidores.

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Su historia llegó a una amplia audiencia en las redes sociales, donde acumulaba más de medio millón de seguidores en Instagram.

Tras anunciar su fallecimiento, sus familiares agradecieron las muestras de solidaridad y el acompañamiento recibido durante los años de enfermedad. También pidieron que sea recordada por su manera de disfrutar la vida y no únicamente por el cáncer que enfrentó.

“Hasta su último segundo nos enseñó a vivir, a agradecer, a disfrutar y a abrazar fuerte”, expresaron en el mensaje de despedida.