Un joven luchador de artes marciales mixtas de 27 años murió tras ser atacado brutalmente por un oso mientras trabajaba en una remota zona minera del centro de Saskatchewan, Canadá, informaron autoridades y familiares de la víctima.

La víctima fue identificada como Hrishikesh Koloth, quien además se desempeñaba como contratista independiente para la empresa UraniumX Discovery Corp. El ataque ocurrió el pasado 8 de mayo en un campamento de exploración ubicado a unos 80 kilómetros al noreste de Points North Landing, una región aislada conocida por la presencia de osos negros y grizzly.

La compañía confirmó el fallecimiento mediante un comunicado emitido por su director ejecutivo, Esen Boldkhuu.

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“Estamos profundamente entristecidos por esta trágica pérdida. Nuestros pensamientos y más profundas condolencias están con la familia, amigos y colegas del fallecido”, expresó el ejecutivo.

Koloth era originario de Kerala, India, pero residía en Penticton, Columbia Británica, junto a su hermano Arjun Koloth. Además de trabajar en el sector minero, entrenaba activamente en artes marciales mixtas y aspiraba a desarrollarse profesionalmente en ese deporte.

“Todos tenían grandes esperanzas en él”, dijo su hermano en declaraciones recogidas por CBC. “No debería haber terminado así”.

Arjun describió a Hrishikesh como una persona intrépida y apasionada por la competencia.

“No le tenía miedo a nada. Si le avisaban con dos días de anticipación para una pelea, aceptaba. Si el rival era más grande, tampoco le importaba. Ganara o perdiera, él solo quería pelear”, recordó.

De acuerdo con reportes de medios estadounidenses y canadienses, el oso fue inmovilizado inicialmente tras el ataque y posteriormente sacrificado por una persona que se encontraba en el área antes de que llegaran las autoridades.

UraniumX desarrolla operaciones en la Cuenca de Athabasca, una zona reconocida internacionalmente por sus importantes reservas de uranio y por sus condiciones naturales extremas.