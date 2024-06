Una mujer reveló el sorprendente motivo por el que decidió divorciarse de su esposo. En una reciente publicación de Reddit, en la sección “¿Soy yo el imbécil?”, una esposa detalló que, durante los cinco años de su relación con su marido, incluso antes de casarse, él siempre cerraba los frascos tan fuertemente que ella no podía abrirlos por sí misma.

“No era gran cosa si él estaba allí, pero si estaba sola, era muy molesto. Más veces de las que puedo contar, abrí un frasco nuevo de algo porque no podía abrir el viejo”, explicó.

La mujer describió esta situación como una fuente de frustración, ya que tenía que esforzarse por controlar su enojo hasta que lograba manejar la situación. Vivía un ciclo repetitivo cada vez que se encontraba con un frasco demasiado apretado.

“Inicialmente él dijo que lo hacía para ‘mantener los alimentos frescos’. Después de muchas discusiones al respecto, le insistí con que no creía que se mantenga nada fresco si hace que las cosas duren más, y también que no me importaba si eso significa que no pueda comer mi comida cuando quiero. Simplemente reemplazaré las cosas que se estropeen porque normalmente están cerradas. Entonces su excusa fue que es un hábito”, continuó en su publicación de Reddit.

Sin embargo, un día su esposo estuvo fuera durante diez días y una vez más no pudo abrir ni un frasco. Terminó encontrándose con su vecino, quien se ofreció a ayudarla con cualquier cosa que necesitara, así que le pidió que intentara abrir todos los frascos de su casa.

“Mi vecino me dijo que me había escuchado gritar sobre las tapas de los frascos demasiado apretadas varias veces a lo largo de los años y realmente se preguntó si yo estaba loca o si mi esposo realmente estaba apretando demasiado las tapas de los frascos”, escribió la mujer.

Sin embargo, el vecino le dijo algo revelador: “Sabés que esto fue intencional. Eran todos los frascos, y estoy seguro de que no usa regularmente pasta de pimiento picante o puré de mango ni ninguna otra cosa elegante para cocinar. No sé por qué lo hace, pero no fue un accidente”.

Después de estas palabras, la mujer decidió que ya no podía soportar más las tapas apretadas de los frascos y se comunicó con un abogado para solicitar el divorcio.

Aclaró que este era el único problema que había notado en su matrimonio y que su esposo quedó “absolutamente sorprendido” por la noticia.

“Todavía no admite que apretó los frascos a propósito. Sugirió que fuéramos a terapia matrimonial, pero me negué”, continuó en su publicación.

“No tengo idea de por qué apretaba tanto la tapa de cada frasco para que yo no pudiera abrirla. No me ha dado ninguna razón. Pero la pasta de pimiento picante está en la parte trasera de la heladera. La uso sólo cuando preparo comida india. Está detrás de otras cosas. Él nunca la ha usado. No es nada que puedas poner en la comida sin cocinarla. La pasta de pimiento no pudo haber sido un accidente. No pudo. Tal vez puso puré de mango en su tostada o en su avena, pero la pasta de pimiento no pudo haber sido un accidente”, insistió para justificar su reacción.