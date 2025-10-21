Kira Cousins, de 22 años y residente en Airdrie, Escocia, enfrenta acusaciones por haber fingido un embarazo con ayuda de una “prótesis” y por presentar públicamente a una muñeca Reborn, llamada Bonnie-Leigh Joyce, como su bebé.

La joven anunció el supuesto nacimiento de su “hija” a comienzos de octubre, afirmando que la recién nacida pesaba 2.3 kg (5 lb).

El descubrimiento del engaño

El caso se destapó cuando la madre de Kira entró en su habitación y notó que algo no cuadraba. La supuesta bebé no se movía ni lloraba, y nadie podía sostenerla. Ante la sospecha, la familia comenzó a investigar.

Neave McRobert, prima de Kira, expuso la historia en TikTok el pasado sábado 18 de octubre, donde rápidamente se viralizó y dejó al descubierto la mentira.

Durante meses, Cousins había compartido en redes sociales imágenes y vídeos sobre su embarazo. Mostró ecografías, grabaciones de los movimientos del bebé e incluso fotos de su vientre.

También participó en una fiesta de revelación de sexo con humo rosa, pastel y decoraciones dedicadas a Bonnie-Leigh. En otras publicaciones, exhibía ropa de recién nacida y objetos que familiares y amigos habían comprado, entre ellos un cochecito valorado en 1,000 libras ($1,337.51).

“Todos le creyeron a Kira”, dijo Neave en su vídeo. “Reveló el sexo del bebé, publicó fotos de la ecografía e incluso dijo que tenía un agujero en el corazón. Luego me envió un mensaje para decirme que había nacido. Todos estábamos muy felices”.

La confesión y el impacto familiar

Neave relató al medio “Mirror”: “Me di cuenta de que Kira había borrado todas las fotos y vídeos de Bonnie-Leigh de nuestros chats. Le pregunté por qué, y me ignoró. Así que le pregunté al padre de la bebé: ‘¿Es una muñeca?’, y me respondió: ‘Sí, es una muñeca’. Incluso le envió un mensaje: ‘Bonnie-Leigh ha muerto’”.

Más tarde, Kira Cousins publicó una declaración en TikTok en la que reconoció el enfrentamiento con su familia: “Mi familia me sentó y me preguntó qué pasó al principio de mi embarazo, y hablaré de ello cuando esté lista. Ni se te ocurra pensar que me dejaron salirme con la mía. No lo hicieron”.

Las autoridades locales no han confirmado si se presentarán cargos formales contra la joven. El caso ha generado debate en redes sobre la salud mental y el impacto de las redes sociales en la construcción de identidades falsas.