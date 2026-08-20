Una mujer de 50 años fue hallada sin vida en el interior de una pitón reticulada de aproximadamente seis metros (20 pies) en la isla de Sulawesi, Indonesia, en un hecho que ha conmocionado a la comunidad y que las autoridades describen como uno de los ataques más inusuales registrados en el país.

La víctima, identificada como Farida, había salido de su casa para dirigirse a un mercado local, pero nunca regresó. Su desaparición desencadenó una intensa búsqueda encabezada por su esposo y decenas de vecinos.

Durante el operativo, los residentes localizaron una enorme pitón con un abdomen visiblemente hinchado, lo que despertó sospechas. Tras capturar al animal y abrir su vientre, descubrieron el cuerpo de Farida completamente vestido en su interior.

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El jefe de la aldea de Kalempang, Suardi Rosi, explicó que el hallazgo confirmó el peor temor de la familia y puso fin a la búsqueda de la mujer.

Ataque extremadamente raro

La pitón reticulada es la especie de serpiente más larga del mundo y habita bosques, pantanos y zonas rurales del sudeste asiático. Aunque estos reptiles suelen alimentarse de mamíferos y aves, los ataques mortales contra seres humanos son muy poco frecuentes.

Expertos citados por People señalan que la mayoría de los casos documentados involucran serpientes de tamaño excepcional y víctimas de complexión pequeña, por lo que consideran estos incidentes como eventos extraordinarios.

El fallecimiento de Farida se suma a una serie de ataques ocurridos en Indonesia durante los últimos años. Desde 2017, el país ha documentado varios casos de personas que murieron tras ser estranguladas y posteriormente tragadas por pitones gigantes, un fenómeno poco común pero recurrente en algunas zonas rurales del archipiélago.