Se viralizó en TikTok un video en el cual se puede escuchar, en una conversación por WhatsApp, cómo una joven en Argentina confesó haber renunciado a su trabajo.

Esto se debió, tal como ella explicó, a que pidió su primer día de trabajo libre, a lo que la empresa le dio la negativa.

Al parecer, la relación entre la joven y lo que pareció ser su jefa inmediata no andaba en un buen curso, pues la recién ingresada a la empresa, antes de comenzar a trabajar formalmente, le hizo a su superior ciertos requerimientos.

Uno de estos fue la posibilidad de no asistir a su primer día de trabajo, tal como lo dijo en el chat: “Hola, ¿qué tal?, ¿cómo estás? mira: es que mañana arrancaba a trabajar ahí en donde tú estás. Bueno, ¿te podría pedir permiso para faltar ya mañana porque tengo cosas que hacer, unas vueltas. Gracias, espero tu respuesta”.

Al acto, envió otro audio en el cual le planteó una alternativa diferente en caso de que no le otorgaran la posibilidad de ausentarse. En dicho mensaje, preguntó si podía llegar un poco más tarde de su horario establecido. También aprovechó para preguntar sobre la hora de la merienda.

La joven continuó enviando mensajes preguntando sobre otros matices de su hora de descanso: “¿Hay comida y esas cosas?, ¿Puedo tomar mate o café?”, le escribió.

Finalmente, su jefe -luego de haber escuchado los audios de la recién ingresada- no dudó en ponerle ‘los puntos sobre las íes’: “Escúchame una cosa: ni siquiera te presentaste a la reunión de trabajo, ¿y ya vas a faltar? No, no. Si llegas al medio día no tienes hora de descanso, no tienes mate, no tienes nada. Llegas derecho a limpiar pisos”.

Debido a que su jefe no accedió a dichas solicitudes, la joven no escatimó en nada y manifestó que el trabajo no le servía: “Nos vemos la próxima, el año que viene, capaz que tenga suerte”.

La conversación en WhatsApp, compartida a través de TikTok, superó las tres millones de visualizaciones, además de haber obtenido más de 220 mil ‘me gusta’ y poco menos de 4 mil comentarios; entre los que se destacan: “Y la gente que necesita realmente laborar no consigue nada”, “Le faltó preguntar por el salario vacacional” y “Después muchos se preguntan ¿por qué no dan trabajo?”.