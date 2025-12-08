La muerte de Kerstin Gurtner, de 33 años, en la cumbre del Grossglockner, la montaña más alta de Austria -con 3,799 metros de altitud- tuvo un giro inesperado: el trágico caso en los Alpes ahora pasó a ser una investigación por homicidio.

La semana pasada se divulgó la última foto que Kerstin tomó antes de ser dejada en el lugar por su novio, según la fiscalía, “para morir”.

El novio de Kerstin, Thomas Plamberger, de 39 años, está acusado de haberla dejado “agotada, hipotérmica y desorientada” en el frío y la oscuridad durante el trágico incidente ocurrido en enero de este año.

La Fiscalía lo acusa de haberla abandonado sin piedad para que muriera, sin siquiera llevarla a un lugar protegido del viento, usar un saco de dormir de vivac o mantas térmicas de rescate. Según los fiscales del caso, Kerstin tenía mucha menos experiencia que su novio, quien debería haber actuado como un “guía responsable”. En cambio, él insistió en un peligroso ascenso nocturno para el cual ella no tenía el equipo adecuado, usando botas de nieve blandas en lugar de calzado de montaña.

Supuestamente la dejó para buscar ayuda a las 2 de la mañana, pero los rescatistas solo llegaron hasta ella a las 10, cuando ya había muerto congelada debido a las condiciones climáticas extremas. Fuertes vientos, con ráfagas de hasta 46 mph, hicieron que la temperatura cayera de 17 °F a -4 °F.

Thomas, por su parte, describe la muerte de su novia como una “fatalidad”.

Para los fiscales, la muerte ocurrió debido a una serie de decisiones equivocadas, y culpan a Thomas por insistir en el ascenso, incluso habiendo comenzado con dos horas de retraso en condiciones tan árticas y sin el equipo de emergencia necesario, según informó el “Daily Star”.

Está acusado de no haber realizado una llamada de emergencia antes del anochecer. El acusado y su novia quedaron atrapados alrededor de las 8:50 p.m.. Pero, según se informa, no emitió ninguna señal de auxilio cuando un helicóptero de la policía sobrevoló el lugar a las 10:50 p.m..

Tras varios intentos de la Policía Alpina de contactar al novio, finalmente logró hablar con un agente alrededor de las 12:35 a.m..

La conversación entre ellos sigue siendo confusa y él no volvió a contactar a los servicios de rescate.