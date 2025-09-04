Barrie Drewitt-Barlow, un millonario británico de 54 años, ha desatado un torrente de reacciones tanto a favor como en contra después de pagar 50,000 dólares por los óvulos de una modelo profesional, con el fin de asegurarse de que sus futuros hijos tengan una apariencia física destacada.

En su controvertida declaración, Drewitt-Barlow explicó que su objetivo era evitar tener hijos “feos”, lo que ha levantado una ola de críticas y ha reabierto el debate sobre la eugenesia y las prácticas relacionadas con la manipulación genética.

Una inversión para asegurar la belleza

El magnate, cuyo patrimonio neto supera los 200 millones de dólares, reveló durante su aparición en la serie “Stacey Dooley Sleeps Over” que él y su prometido Scott Hutchinson, de 31 años, quedaron tan impresionados por la belleza de una modelo que vieron en una pasarela en Miami que decidieron contratarla como donante de óvulos.

PUBLICIDAD

“Nadie quiere un niño feo”, insistió Drewitt-Barlow mientras explicaba su decisión. Para él y su pareja, la apariencia física era lo más importante a la hora de elegir un donante para sus hijos, Valentina, de cuatro años, y Romeo, de tres años. “Fue su apariencia, completamente”, comentó Drewitt-Barlow, describiendo la primera vez que vio a la modelo. “Cuando la vi en la pasarela, miré a Scott y pensé: ‘¡Joder, está impresionante!’”.

Reacciones divididas

Las declaraciones del magnate fueron compartidas en TikTok, donde rápidamente alcanzaron más de 521,000 visitas, generando una respuesta dividida. Mientras algunos de sus seguidores aplaudieron su franqueza y apoyo a la idea de tener hijos con “buena apariencia”, otros lo acusaron de superficial y vanidoso.

Algunos detractores no dudaron en comparar sus acciones con la eugenesia, un concepto relacionado con la selección genética para promover características deseables en la descendencia. Según el Instituto Nacional de Salud, la eugenesia es una práctica controversial que busca mejorar la raza humana seleccionando características como belleza o inteligencia.

Aunque la crítica hacia Drewitt-Barlow ha sido fuerte, este tipo de prácticas no son nuevas ni raras. En lugares como Silicon Valley, algunas parejas están dispuestas a pagar grandes sumas de dinero —hasta 50,000 dólares— para realizar pruebas de embriones que les permitan elegir a los más “inteligentes”. Sin embargo, Drewitt-Barlow dejó claro que, en su caso, la belleza de los futuros hijos pesó más que cualquier otro factor.

Una postura desafiante y sin arrepentimientos

El millonario no parece arrepentido de su postura y no ha dudado en defender su decisión. A pesar de las críticas, Drewitt-Barlow se mantiene firme en su creencia de que lo más importante es la apariencia de sus hijos. “Solo estoy comprando un bebé, eso es lo que dice la gente”, admitió. “Pero a la mayoría de la gente le iría mucho peor que pasar un mes de su vida con medicamentos para donar embriones por 50,000 dólares”.

PUBLICIDAD

En su defensa, el magnate también argumentó que, si bien la apariencia de sus hijos es una prioridad, él no es el único en tomar decisiones similares. En un tono desafiante, Drewitt-Barlow le respondió a aquellos que lo criticaban por su actitud: “Bueno, ¿qué quieres que te diga? ¿También necesitamos niños feos? Lo siento, no puedo mentir”.

Con esta declaración, Drewitt-Barlow parece no tener miedo a ser criticado, pues dejó claro que, según su visión, los padres deberían procurar lo mejor para sus hijos, incluso si eso implica pagar por características físicas específicas. “A veces los tenemos [niños feos], pero no siempre los queremos. Lo asumimos y seguimos adelante”, agregó, dejando en claro su postura frente a las críticas.