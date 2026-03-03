Si existe una mirada capaz de resumir el clásico “¿en serio?” de internet, probablemente le pertenece a Chloe Clem.

La niña que se hizo famosa cuando aún era bebé por el meme conocido como “Chloe mirando de lado” reapareció en redes sociales más de una década después. En un video publicado en YouTube a finales de enero de 2026, la joven de 15 años anunció su regreso y dijo que pretende volver a publicar con frecuencia. “Hola, chicos, ¿adivinen quién soy? Soy Chloe. Estoy de vuelta”, afirmó.

Chloe nació el 30 de noviembre de 2010 en el estado de Utah, en Estados Unidos. Tenía apenas dos años cuando su expresión desconfiada frente a la cámara se convirtió en uno de los memes más reconocidos de internet. La escena surgió en 2013, cuando su madre, Katie Clem, publicó en redes el video “La sorpresa de Lily en Disneyland… ¡otra vez!”. Mientras su hermana mayor lloraba de emoción por el viaje sorpresa, Chloe reaccionaba con una mirada escéptica que rápidamente se difundió por la web.

El video superó los 25 millones de visualizaciones en YouTube y la imagen comenzó a circular en plataformas como Tumblr, donde acumuló cientos de miles de interacciones en pocas semanas. La repercusión llevó a la familia a recibir invitaciones, viajes y frecuentes acercamientos de fans.

Del meme a la adolescencia

En el nuevo video, Chloe comenta cómo ha sido crecer después de la fama inesperada. Contó que se mudó de Arizona a Tennessee y que está reconstruyendo su rutina y sus amistades. Estudiante de primer año de secundaria, dice que le gusta el baloncesto — es fan de los Golden State Warriors y de Stephen Curry — y de animes como Jujutsu Kaisen, My Hero Academia y Naruto.

La viralización también tuvo impacto en la vida de la familia. En una entrevista con la revista People, su madre afirmó que el éxito trajo oportunidades, pero también dudas sobre la exposición de sus hijas. En 2021, la imagen original del meme fue vendida como un NFT por 74 mil dólares, suma que, según ella, ayudó a la familia a cubrir gastos durante años.

A pesar de la repercusión, Chloe afirma que no se hizo rica con la fama en línea. “La gente supone que soy millonaria, pero lamentablemente no es verdad”, dijo en el video. También contó que está pensando en seguir una carrera como actriz.

Trece años después de aquella mirada desconfiada que se convirtió en una reacción universal en internet, Chloe intenta retomar el contacto con el público — esta vez por decisión propia.