En TikTok se volvió viral un video de un niño que se desmaya al ver el regalo que recibió su compañero de escuela. En el clip se puede ver a dos pequeños en un colegio de Estados Unidos y, al parecer, estaban haciendo una actividad en la que abrían sus regalos de Navidad en el salón de clases.

En la filmación, compartida por una usuaria identificada como Madina Chapman, se puede apreciar que uno de los niños recibe una tarjeta de 50 dólares para el juego de Roblox como regalo, algo que en su momento lo llena de alegría.

Sin embargo, su felicidad no duró mucho, porque al darse vuelta y al ver a su compañero con la caja de la nueva Play Station 5 (PS5), el pequeño se desmayó. Al parecer él no fue el único sorprendido por el regalo, ya que su propio compañero reaccionó intrigado. “¿Cómo obtuve una PS5?”, se preguntó.

El clip hasta el momento acumuló 13.3 millones de reproducciones, más de un millón de ‘me gusta’ y miles de comentarios. “En mis tiempos me regalaban un rompecabezas”, “Lo que me regalan vs lo que le regalaron a mi hermano mayor”, “Sé lo que se siente”, “Banda eso me pasó a mí fue parecido, pero con otro tipos de cosas y se siente bien feo. Hay que conformarse con lo que hay si querés algo así es”, son algunos de los mensajes de los usuarios.

Al ver la repercusión que generó su video, Chapman explicó que su trabajo le permitió bendecir a más de 125 estudiantes para la Navidad de este año. Asimismo, comentó que los niños recibieron el regalo que pidieron en su carta para Papá Noel, sin importar que este fuera muy grande, pequeño, caro o barato. Además, aclaró que los regalos no era lo más importante, sino poder darles a estos niños un momento de alegría que nunca olvidarán.