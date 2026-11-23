El periodista mexicano Humberto Padgett encontró una manera particular de despedirse de sus seguidores y seres queridos: dejó grabado un mensaje en el que él mismo anunció su muerte y relató cómo el cáncer que padecía terminó arrebatándole la vida.

El comunicador y escritor falleció el domingo 22 de noviembre de 2026, a los 51 años, tras enfrentar durante más de un año un cáncer de lengua que posteriormente se extendió a otros órganos.

Antes de morir, Padgett preparó un video con inteligencia artificial (IA) en el que, mediante un avatar que recreaba su imagen y voz, comunicó su fallecimiento y compartió unas últimas palabras con quienes siguieron su trayectoria.

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“La bestia del cáncer me venció”, expresó al comenzar el mensaje, en el que describió el avance de la enfermedad desde la lengua hasta los pulmones y el hígado.

“Tras ocupar mi lengua, avanzó hacia los pulmones y corrió hacia el hígado. Antes destruyó mi boca y el cuello, arrancándome la voz, llevándose mi vida en una tarde de noviembre”, relató en la grabación.

El periodista también aprovechó el mensaje para pedir perdón a las personas a quienes pudo haber ofendido durante su vida y agradecer a quienes, de una u otra manera, contribuyeron a su formación personal y profesional.

“Ofrezco perdón por todas las faltas que no reparé, a quien ofendí, y doy gracias a quienes, casi siempre por mera circunstancia, me mostraron el mundo y se volvieron mis maestros”, manifestó.

Su despedida concluyó con un mensaje dirigido a sus seres queridos y seguidores: “Muchas gracias. Vamos de viaje, bandita, a nadar y a volar entre las existencias, que esta estuvo muy chingona”.

Una despedida después de una larga batalla contra el cáncer

Padgett hizo público su diagnóstico de cáncer de lengua en 2025. Como parte de su tratamiento, se sometió a una cirugía en la que le extirparon aproximadamente una tercera parte de la lengua, además de recibir quimioterapia y 33 sesiones de radioterapia.

Aunque en abril de 2026 informó que había completado el tratamiento de radiación, meses después comunicó que la enfermedad había avanzado hacia el cuello, los pulmones y la pleura. Ante ese panorama, los médicos le indicaron que el cáncer era incurable.

En sus últimos meses, la pérdida de la voz no le impidió mantener comunicación con su audiencia. Para continuar compartiendo sus mensajes y colaboraciones periodísticas, recurrió a herramientas de inteligencia artificial que recreaban su voz mediante un avatar.

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La muerte del comunicador fue confirmada por su esposa, la también periodista Mariel Ibarra Falcón, quien informó en redes sociales que falleció en su hogar, tranquilo y rodeado de sus seres queridos.

Una trayectoria marcada por el periodismo de investigación

Humberto Padgett desarrolló una carrera de más de dos décadas en la que se destacó por sus investigaciones sobre narcotráfico, crimen organizado, corrupción, violencia y violaciones de derechos humanos en México.

Colaboró con medios como Reforma, Grupo Imagen, Radio Fórmula y Eme Equis. También escribió libros en los que documentó distintas manifestaciones de violencia y corrupción en el país.

En 2017 fue víctima de una agresión mientras investigaba el narcotráfico en Ciudad Universitaria. El periodista fue golpeado, amenazado de muerte y despojado de sus pertenencias.

En septiembre de 2024 anunció que abandonaría indefinidamente el periodismo, luego de denunciar amenazas y situaciones de acoso contra él y su familia.

Su trabajo recibió importantes reconocimientos, entre ellos el Premio Nacional de Periodismo y el Premio Ortega y Gasset.

Su último mensaje dejó una despedida poco convencional: una en la que el propio periodista decidió contarle al público que había muerto, utilizando la tecnología para hacer llegar su voz incluso después de haberla perdido.