Una mujer de Carolina del Norte estuvo a punto de tirar a la basura un boleto de lotería que creyó no tenía ningún valor, sin imaginar que en realidad escondía un premio de $1 millón.

La protagonista de la historia es Melissa Johnson, residente de Hendersonville, quien relató a funcionarios de la North Carolina Education Lottery que estuvo a segundos de deshacerse del boleto ganador antes de tomar una decisión que cambiaría su vida.

Johnson había adquirido un boleto raspadito Loteria Multiplier de $10 en la tienda Rock Convenience, ubicada en Chimney Rock Road. Tras revisar los resultados por su cuenta, concluyó que no había obtenido ningún premio y se dispuso a desecharlo.

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No obstante, antes de lanzarlo a la basura decidió verificarlo una vez más utilizando el sistema oficial de escaneo de la lotería. Fue entonces cuando descubrió que su boleto era ganador de un premio mayor de $1 millón.

“Mi corazón latía tan rápido”, recordó Johnson al describir el momento en que apareció el mensaje ganador en la pantalla. “Empecé a gritar”, añadió.

La mujer explicó que estaba completamente convencida de que el boleto no tenía premio, por lo que una simple comprobación adicional evitó que perdiera una suma millonaria.

Tras reclamar sus ganancias, Johnson adelantó que planea compartir parte del dinero con sus familiares. “He trabajado muy duro toda mi vida. Nunca pensé que esto me pasaría”, expresó.

La North Carolina Education Lottery destacó el caso como un ejemplo de la importancia de revisar cuidadosamente los boletos antes de descartarlos, ya que algunos premios pueden pasar inadvertidos.

En esta ocasión, una última verificación marcó la diferencia entre perder una fortuna y convertirse en millonaria de la noche a la mañana. Para Melissa Johnson, aquella decisión de último minuto terminó convirtiéndose en uno de los golpes de suerte más importantes de su vida.