Presume sus entradas para "Spider-Man: No Way Home" en redes sociales, pero le robaron el código QR. El hombre no logró ver la película.

Estaba feliz porque pudo adquirir sus entradas para ver la tan esperada cinta del superhéroe arácnido junto a su familia; sin embargo, jamás pensó que su felicidad se convertiría en una amarga experiencia al darse cuenta que alguien utilizó sus boletos antes que él pues, previamente, lo había expuesto en redes sociales. La película de "Spider-Man: No Way Home" es un éxito rotundo en todos los sentidos. Además de las impactantes escenas, locuras de fanáticos y demás, está dejando ciertos hechos virales que generan algunos sentimientos en redes sociales, como el del mexicano Daniel Morenno que, por un simple error, se quedó sin disfrutar de su función.

Hace varias semanas, cuando inició la preventa de entradas para el estreno y fechas posteriores, en todo el mundo los fanáticos se disputaron por conseguir sus ansiados boletos y Daniel Morenno, tal y como se identifica en Facebook, no fue la excepción y adquirió un total de cuatro entradas, las cuales presumió en redes sociales. Todo aquel que efectúa estas compras virtuales recibe un código QR y, con esa imagen, puede ir a la taquilla. Sin embargo, compartir esa imagen le abre la puerta a otras personas para que se hagan pasar por el comprador. Daniel parecía no saber esto al compartir el código en las redes. Por ende, el jueves 16 de diciembre, día en el que pensó que iría a ver la nueva película del superhéroe arácnido, llegó a la sala del cine junto a su familia y se dio con la sorpresa de que no podía entrar ya que alguien había llevado esa imagen que compartió en su Facebook y canjeó los boletos antes que él. Sin duda alguna este fanático de Spider-Man se quedó muy triste y decepcionado con la persona que le robó y también con él mismo por haber cometido tremendo error de compartir sus entradas en redes sociales. Para expresarse por lo ocurrido, usó su misma cuenta de Facebook para subir una foto de él muy triste. Sus dos publicaciones se convirtieron virales y acumularon cientos de comentarios de otros usuarios, quienes se burlaron de él y también le recomendaron a tener mayor cuidado con las cosas que publica en las plataformas digitales.