Jools Lebrón dedicaba su día a día a compartir los más recientes arreglos de maquillaje, mostrar cómo prepara sus pelúcas, descifrarel labial o sombra de ojos que usa una celebridad o “influencer” en sus “Get Ready With Me”, o exponer su inmensa collección de muñecas “Bratz” en su cuenta de TikTok.

Pero la influencer, que cuenta con más de un millón de seguidores, decidió el pasado 5 de agosto enseñarle a sus “divas” una lección de vida para sobrevivir el mundo laboral.

“¿Ves cómo me maquillo para ir a trabajar? Muy ‘demure’. Muy consciente. No voy a trabajar con un ‘cut crease’ verde. No parezco un payaso cuando voy a trabajar. No me esfuerzo demasiado. Soy muy consciente cuando estoy en el trabajo. ¿Ves cómo estoy muy presentable? La forma en que llegué a la entrevista es la forma en que voy al trabajo. Muchas de ustedes van a la entrevista luciendo como Marge Simpson y van al trabajo luciendo como Patty y Selma. Eso no es muy ‘demure’. Soy muy recatada. Soy muy consciente”, expresó la creadora de contenido en su video.

Sin embargo, la creadora de contenido de ascendencia boricua no se imaginó que ese pequeño discurso se convirtiera en una sensación de las redes sociales y lograra acaparar la atención de algunas de las figuras más influyentes del entretenimiento. Pero, ¿qué es ser “very demure”?

Según el diccionario Merriam Webster, la palabra “demure” se refiere al adjetivo que se utiliza para describir un sujeto “afectuosamente modesto, reservado o serio”, igualmente, su significado es similar al de “tímido”.

Dicho término explotó en el mundo web, cuando la misma fue buscada más de 159,000 veces durante el mes de agosto y las búsquedas aumentaron +2.738% en tan solo una semana, según cifras de reDATAble.

De hecho, Lebrón y sus ocurrencias captaron la atención de diversas figuras del entretenimiento, como la misma Kim Kardashian, quien compartió imágenes tras bastidores de su más reciente campaña de “Skims”.

“¿Ves cómo tomo mis fotos tras bastidores? Bien linda, bien considerada, bien ‘demure’... no soy como las otras chicas”, aseguró la magnate.

Otra figura que usó la frase fue la misma Jennifer López, que deseo promover su línea de espumosos Delola de una manera “recatada”.

No obstante, una de las grandes sorpresas con esta tendencia fue el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, quien tomó la pegajosa frase para celebrar que casi cinco millones de estadounidense están libres de su deuda estudiantil tras varios esfuerzos.

Lebrón, por su parte, aseguró que el éxito rotundo que salío de ser “demure” le ayudará a cubrir los gastos de los procedimientos de afirmación de género que le quedan. “Pen..., deberías de hacer tus videos porque, una vez, yo era una cajera haciendo videos en mi receso, y ahora estoy volando a un páis diferente para ser presentadora de eventos y podré pagar el resto de mi transición”, indicó la joven, quien ha colaborado con marcas como Lyft, Southwest Airlines, y One-Size Beauty.

Incluso, la boricua tuvo su más reciente participación en el programa nocturno “Jimmy Kimmel Live” junto al animador y “drag queen” RuPaul, así como el comediante Guillermo Rodríguez.