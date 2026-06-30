Cada vez más personas, especialmente jóvenes profesionales, están adoptando el movimiento FIRE (Financial Independence, Retire Early, o Independencia Financiera, Retiro Temprano), una filosofía financiera que promueve alcanzar la independencia económica para retirarse mucho antes de la edad tradicional de jubilación.

El concepto, que ganó popularidad en la década de 1990 y se ha expandido a través de blogs, libros y redes sociales, parte de una idea sencilla: ahorrar e invertir agresivamente durante los años de trabajo para generar un patrimonio que permita vivir de los rendimientos de las inversiones.

Quienes siguen este movimiento suelen destinar entre el 50% y el 70% de sus ingresos al ahorro, reducen al máximo los gastos innecesarios, evitan las deudas e invierten de forma constante en activos como fondos indexados y acciones.

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La regla del 4%

Uno de los principios más conocidos del movimiento FIRE es la llamada “regla del 4%”, que plantea que una persona puede retirar aproximadamente el 4% de su patrimonio cada año para cubrir sus gastos sin agotar sus ahorros durante varias décadas.

Por ejemplo, quien necesite unos $40,000 anuales para vivir tendría como objetivo acumular alrededor de $1 millón antes de dejar de trabajar.

Más que un retiro anticipado

Aunque el nombre del movimiento hace referencia al retiro temprano, muchos de sus seguidores no abandonan completamente el mundo laboral. En cambio, utilizan su independencia financiera para trabajar menos horas, emprender un negocio, dedicarse a proyectos personales, viajar o pasar más tiempo con sus familias.

El objetivo principal no es dejar de trabajar, sino tener la libertad de decidir cuándo, cómo y en qué hacerlo.

Diferentes formas de aplicar

Con el paso del tiempo han surgido distintas variantes del movimiento FIRE, adaptadas a diferentes estilos de vida y objetivos financieros.

Lean FIRE: busca retirarse con un presupuesto reducido y un estilo de vida austero.

busca retirarse con un presupuesto reducido y un estilo de vida austero. Fat FIRE: permite mantener un nivel de vida más cómodo, aunque requiere acumular un patrimonio considerablemente mayor.

permite mantener un nivel de vida más cómodo, aunque requiere acumular un patrimonio considerablemente mayor. Barista FIRE: combina ingresos de inversiones con un empleo de medio tiempo.

combina ingresos de inversiones con un empleo de medio tiempo. Coast FIRE: consiste en ahorrar e invertir lo suficiente durante los primeros años laborales para que el dinero continúe creciendo por sí solo hasta la jubilación.

No está exento de críticas

Especialistas en finanzas personales advierten que alcanzar la independencia financiera a una edad temprana no está al alcance de todos. Los bajos salarios, las responsabilidades familiares, el aumento en el costo de vida y la incertidumbre de los mercados pueden dificultar el cumplimiento de este objetivo.

Aun así, los expertos coinciden en que muchos de los principios del movimiento —como ahorrar con disciplina, evitar deudas innecesarias e invertir a largo plazo— pueden fortalecer la salud financiera de cualquier persona, incluso si el retiro anticipado no forma parte de sus planes.