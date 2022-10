Algunas personas cuentan con una suerte desafortunada, pues en redes sociales una persona compartió la anécdota de que se había escapado del trabajo para viajar a un destino turístico; sin embargo, en pleno vuelo comercial se encontró a su jefe.

Por medio de TikTok, la usuaria @klizthbc difundió el divertido video donde se puede apreciar el momento exacto en que se encuentra a su jefe, quien de inmediato logra sorprenderse y le hace una seña.

Hasta el momento, el video cuenta con más de 5.5 millones de reproducciones, alrededor de 654 mil “likes” y con casi 6 mil 300 comentarios por parte de usuarios de la red social.

“Espero que no le hayas dicho que estabas en el hospital”, “Esa mirada fue … ‘no te digo nada por qué yo tampoco pedí permiso a recursos humanos’”, “Tranqui amiga, yo me fui a otra ciudad con el mejor amigo de mi novio y me vio mi suegro”, “jajaja junta de negocios en Cancún”, son algunos de los comentarios de internautas.