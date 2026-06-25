En medio de la devastación causada por los fuertes terremotos que sacudieron Venezuela el miércoles, algunas de las historias más conmovedoras no han sido protagonizadas por personas, sino por mascotas que lograron sobrevivir entre los escombros y por dueños y rescatistas que arriesgaron sus vidas para ponerlas a salvo.

@diariolaprensa 🇻🇪🐾 En medio de la devastación provocada por el terremoto en Venezuela, los equipos de rescate también libran una carrera contra el tiempo para salvar a perros y otros animales que quedaron atrapados entre los escombros. #Viral #Mundo Video: cortesía ♬ sonido original - diariolaprensa

Mientras equipos de emergencia, voluntarios y vecinos continúan buscando sobrevivientes en edificios colapsados, varios rescates de animales han captado la atención de miles de personas en redes sociales y medios de comunicación. Uno de los casos más emotivos ocurrió en la zona de Pinto Salinas, donde rescatistas lograron sacar con vida a un perro que permanecía atrapado entre los restos de una estructura derrumbada. Las imágenes del rescate se viralizaron rápidamente y fueron compartidas por diversos medios y periodistas venezolanos.

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Otro episodio que generó una ola de reacciones fue el de un hombre que, en plena emergencia sísmica, regresó a una zona de riesgo para rescatar a sus mascotas antes de ponerse a salvo. Videos difundidos en redes sociales muestran al ciudadano evacuando junto a sus perros mientras el temor por nuevas réplicas mantenía a miles de personas en las calles.

La solidaridad hacia los animales también se ha reflejado en las labores de bomberos y grupos de rescate, que han dedicado parte de sus esfuerzos a localizar mascotas atrapadas en edificios y viviendas afectadas por los derrumbes. Publicaciones difundidas por medios y organizaciones muestran a rescatistas retirando perros y otros animales de zonas peligrosas, en algunos casos después de varias horas bajo los escombros.

Incluso en medio de escenas de destrucción, algunos vecinos lograron rescatar tanto a personas como a animales. Un reportaje de El País relató que residentes de un edificio colapsado en Caracas ayudaron a sacar a cinco personas y una mascota de entre los restos de la estructura, en una operación improvisada ante la escasez de equipos especializados.

Las historias de rescate animal han servido como un rayo de esperanza en una tragedia que ha dejado cientos de víctimas y numerosos desaparecidos. Mientras continúan las tareas de búsqueda, estos casos han recordado el fuerte vínculo entre las personas y sus mascotas, así como el papel que los animales desempeñan dentro de las familias afectadas por el desastre.