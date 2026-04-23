Un análisis de paternidad realizado en 2018 por especialistas del Laboratorio de Genética de Poblaciones e Identificación de la Universidad Nacional de Colombia confirmó un hallazgo excepcional en la literatura médica: un par de gemelos nacidos de la misma madre tenían padres diferentes, un fenómeno conocido como superfecundación heteropaternal y del que apenas se han documentado alrededor de una veintena de casos en el mundo.

El caso salió a la luz cuando una mujer acudió al laboratorio para confirmar la paternidad de sus dos hijos mellizos, nacidos dos años antes. Los científicos realizaron la prueba genética habitual, pero el resultado inicial fue tan inesperado que decidieron repetir el procedimiento completo para descartar errores. El segundo análisis confirmó lo mismo: uno de los niños coincidía genéticamente con el presunto padre evaluado, mientras que el otro no.

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El hallazgo despertó el interés inmediato de los investigadores, quienes señalaron que, aunque la superfecundación heteropaternal es un fenómeno conocido por la ciencia, nunca antes habían documentado un caso directamente en ese laboratorio.

Para determinar la paternidad, los especialistas emplearon una técnica basada en el análisis de marcadores microsatélites, pequeños fragmentos del ADN que permiten comparar perfiles genéticos entre el menor, la madre y el supuesto padre.

El procedimiento incluye la extracción de muestras de sangre, la separación química del ADN y su amplificación mediante equipos especializados. Posteriormente, los científicos marcan entre 15 y 22 regiones específicas del material genético con elementos fluorescentes y analizan esas secuencias mediante un proceso conocido como electroforesis. Con esos datos, realizan un análisis probabilístico que permite confirmar o descartar la filiación biológica.

En este caso particular, los investigadores compararon 17 marcadores genéticos en la madre, los dos menores y el hombre evaluado. Los resultados confirmaron coincidencia genética con uno de los mellizos, pero no con el otro.

Por qué es tan raro

La superfecundación heteropaternal ocurre cuando dos óvulos liberados durante el mismo ciclo menstrual son fecundados por espermatozoides de hombres distintos en un corto periodo de tiempo.

Expertos explican que para que esto suceda deben coincidir varias condiciones poco frecuentes: que la mujer tenga relaciones sexuales con dos hombres distintos en un intervalo cercano, que ocurra una doble ovulación y que ambos óvulos sean fecundados dentro de su periodo de viabilidad, que suele oscilar entre 24 y 36 horas tras su liberación.

La rareza del fenómeno queda reflejada en estudios científicos. Por ejemplo, una investigación realizada en Estados Unidos en 2014 revisó cerca de 39,000 pruebas de paternidad y encontró apenas tres casos compatibles con esta condición.

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Además, los especialistas subrayan que estos mellizos nunca pueden ser gemelos idénticos, ya que estos últimos se originan a partir de un único óvulo fecundado que posteriormente se divide.

Aunque los registros mundiales son escasos, investigadores señalan que el número de casos confirmados podría aumentar con el tiempo debido al crecimiento en el uso de pruebas genéticas de filiación y el avance de las tecnologías moleculares.

Sin embargo, los científicos recalcan que este tipo de estudios se realizan bajo estrictos criterios éticos que protegen la privacidad de las personas involucradas, por lo que no se investigan detalles sobre la vida personal de quienes solicitan este tipo de pruebas.

El caso colombiano representa uno de los pocos ejemplos documentados en América Latina y aporta información valiosa para el estudio de un fenómeno biológico tan poco frecuente como llamativo.