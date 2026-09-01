Tiktoker anuncia su muerte con un video tras luchar contra el cáncer: “he cruzado al otro lado”
La creadora de contenido, de 39 años, dejó un mensaje de despedida para sus seguidores y su familia.
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La tiktoker Andree Greig Baudoin, conocida en redes sociales como Andreethegirl, anunció su propia muerte con un video pregrabado. Tenía 39 años.
De acuerdo con The Post, la creadora de contenido falleció el sábado 22 de agosto en un centro de cuidados paliativos en Lafayette, Luisiana, tras ser diagnosticada con cáncer de mama triple negativo en etapa cuatro.
“Hola, mi familia de TikTok, si están viendo este video, significa que mi momento ha llegado y he cruzado al otro lado”, dice Baudoin en el video de 6 minutos publicado tres días después de su deceso.
“No voy a morir en casa. No quiero morir en casa. Quiero que este hogar sea un lugar lleno de vida. No quiero que piensen en la muerte cuando estén aquí”, afirmó.
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Explicó que el cáncer había avanzado significativamente y que no era viable ningún tratamiento. También admitió que, aunque no tenía miedo de morir, sí lamentaba no poder ver a sus hijos crecer.
“La verdad es que no tengo miedo de adónde voy. No tengo miedo de morir”, dijo.
“No le tengo miedo a eso, pero me duele muchísimo dejar a mi familia. Me duele muchísimo tener que irme tan pronto, tengo 39 años”, expresó.
“Nunca podré ver a mi hijo casarse, ni a mi hija casarse. Nunca podré conocer a mis nietos. Nunca podré envejecer junto a mi esposo, a quien amo profundamente”, añadió.
Baudoin había documentado su lucha contra la enfermedad durante los últimos cuatro años.
A Baudoin le sobreviven su esposo y tres hijos.