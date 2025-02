Los presentadores de muchos podcasts populares sobre crímenes reales encabezarán un crucero con temática de asesinatos el próximo año que se anuncia como la primera experiencia de misterio inmersiva en alta mar de su tipo.

El crucero contará con la participación del presentador de “America’s Most Wanted”, John Walsh, Hannah Maguire y Suruthi Bala de “RedHanded”, Scaachi Koul y Sarah Hagi de “Scamfluencers”, Aaron Habel y Justin Evans de “Generation Why”, Carl Miller de “Kill List”, el presentador de “Hollywood & Crime” Tracy Pattin y Chris Stewart de “Law & Crime”.

“La comunidad de crímenes reales está llena de creadores talentosos, expertos y algunos de los fanáticos y oyentes más exigentes. ¡Así que encontrar una manera tan emocionante de conectar con todas estas personas, en un crucero único por el Caribe, es la mejor noticia! ¡Será muy divertido, no podemos esperar!”, escribió Bala a The Associated Press.

El crucero ‘Exhibit C Presents: A True Crime de Wondery’ se llevará a cabo en el barco Norwegian Joy de Norwegian Cruise Line.

El crucero de cuatro noches zarpará desde Miami a partir del 26 de enero de 2026 hasta Nassau, Bahamas.

Además de los presentadores del podcast, el crucero contará con la experta en lenguaje corporal Susan Constantine, la experta en salpicaduras de sangre Alina Burroughs, la psicóloga forense Kris Mohandie, la genealogista genética CeCe Moore, los ex detectives Robert Souza y Tom Lange y la autora de crímenes reales Tori Telfer.

El crucero contará con eventos de misterio de asesinato, talleres, mesas redondas, un teatro inmersivo de resolución de crímenes, clases de autodefensa y noches de trivia.

Hay dos paquetes disponibles: uno incluye comida, bebidas básicas, acceso a paneles y presentaciones, a partir de $ 1,335 por persona en ocupación doble. El otro paquete comienza en $ 3,235. El crucero es una colaboración entre el operador de cruceros musicales y festivales Sixthman y el estudio de podcast y la red Wondery.

“Estamos ansiosos por compartir esto con tantas otras personas talentosas que seguramente harán que este evento sea realmente especial, a través de su experiencia, energía y entusiasmo por el género”, dijo Hagi en un correo electrónico.