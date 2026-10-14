Una adolescente identificada como Yuleidy Ixcotoyac sorprendió a sus familiares y vecinos al recuperar el conocimiento durante su propio velorio en Guatemala, en un episodio ocurrido el sábado 10 de octubre en la aldea El Jocote, en el municipio de Sacapulas, departamento de Quiché.

El caso trascendió luego de que circularan videos en redes sociales que muestran a la joven moviéndose dentro del féretro y posteriormente incorporándose, mientras los presentes intentaban comprender lo que sucedía.

Según el relato de sus padres al medio local TV Sac, la adolescente había perdido el conocimiento mientras su padre, Abraham Ixcotoyac, intentaba llevarla a recibir atención médica. Sin embargo, la joven nunca llegó a un hospital y su supuesto fallecimiento no fue confirmado por un profesional de la salud.

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Abraham Ixcotoyac contó que su hija comenzó a sentirse mal durante la madrugada, por lo que decidió trasladarla en su automóvil para buscar asistencia médica.

Durante el recorrido, el hombre aseguró que la adolescente dejó de responder y que no pudo percibir su respiración ni encontrarle el pulso. Convencido de que había fallecido, acudió a una funeraria para conseguir un ataúd y regresó con ella a la vivienda familiar.

De acuerdo con su testimonio, no hubo una evaluación médica que certificara la muerte antes de que comenzaran los preparativos del velorio.

El padre relató que se encontraba en el patio de la casa cuando escuchó los gritos de los familiares y vecinos que estaban reunidos alrededor del féretro. Al acercarse, encontró que estaban sacando a su hija del ataúd porque había comenzado a reaccionar.

La madre notó movimientos

Lesvia Ríos, madre de la adolescente, también relató los momentos de angustia que vivió la familia. Según explicó, mientras permanecía cerca del ataúd, percibió movimientos y se percató de que su hija parecía estar despertando.

La joven terminó incorporándose dentro del féretro y recibió ayuda de las personas que se encontraban en el lugar. En las imágenes difundidas en redes sociales se observa cómo varios presentes la asisten para salir de la caja y le ofrecen agua.

El episodio generó numerosas reacciones en internet. Mientras algunos usuarios lo describieron como un milagro, otros cuestionaron las circunstancias en las que se dio por muerta a la adolescente sin una evaluación médica previa.

En declaraciones posteriores al medio guatemalteco, Yuleidy explicó que experimentó un dolor intenso en el pecho antes de perder el conocimiento.

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“Me empezó a doler el corazón demasiado, lo sentía pesado y ahí me fui, como que me desmayé”, relató la adolescente al describir lo que sintió antes de desplomarse.

La joven también agradeció el apoyo recibido y expresó su agradecimiento por haber recuperado el conocimiento.

El caso también motivó la intervención de las autoridades guatemaltecas. Según informó el medio local La Hora, el Ministerio Público inició una investigación de oficio para determinar las circunstancias en las que ocurrieron los hechos.

Por su parte, la Procuraduría General de la Nación (PGN) intervino para verificar el estado de salud de la menor y gestionar las evaluaciones médicas necesarias para proteger su bienestar.

La institución indicó que personal de la Procuraduría de la Niñez y la Adolescencia dio seguimiento al caso y promovió medidas de protección para que la joven pudiera recibir atención en un hospital con los recursos necesarios.

Hasta el momento, no se ha divulgado un diagnóstico médico definitivo que explique por qué la adolescente perdió el conocimiento ni las circunstancias que llevaron a su familia a creer que había fallecido.

La investigación y los resultados de las evaluaciones médicas serán fundamentales para esclarecer lo sucedido.