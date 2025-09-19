Un tiburón apareció en plena pesca y un hombre decidió saltar sobre él para alejarlo de la embarcación.

Mientras la mujer celebraba haber atrapado un pez desde la borda de una lancha, un tiburón de gran tamaño apareció junto a la embarcación.

En el instante en que Stella levantaba el pez fuera del agua, el animal se aproximó a pocos metros.

Un hombre que la acompañaba reaccionó de inmediato y saltó sobre el tiburón, lo que provocó que este se alejara nadando.

Después del impacto, el tiburón se retiró mar adentro. La familia, entre sorpresa y risas, observó el episodio mientras el hombre regresaba con calma a la lancha.

El video fue compartido por Stella Privett en TikTok, donde se viralizó a nivel mundial y acumuló miles de reacciones.

En los comentarios, usuarios destacaron la valentía del gesto, aunque otros lo calificaron como una acción arriesgada.

Algunos afirmaron que con ese salto el hombre logró proteger a la pescadora, mientras otros ironizaron que comportamientos de este tipo explicaban por qué los hombres vivían menos.