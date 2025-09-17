Hace algunos días, un usuario de la plataforma de TikTok compartió un video en su perfil personal para mostrar el aspecto de una extraña criatura que, según él, nació de un pedazo de meteorito que cayó en su casa.

De acuerdo con lo revelado por el joven, identificado en redes sociales como Kinpanama, a finales del mes de agosto encontró una pequeña roca de color plateado en el patio trasero de su vivienda en el corregimiento de Pedregal, en Panamá.

En una de las grabaciones que publicó el joven, aseguró que tras el hallazgo, un equipo de investigación de la Universidad Internacional lo contactó para extraer algunas muestras y determinar el origen del organismo.

PUBLICIDAD

Sin embargo, en cuestión de días, el joven se percató de que el objeto rocoso expulsaba una sustancia caliente capaz de deshacer las hojas de cualquier planta. Además, en su interior encontró una extraña criatura que solamente crece y se alimenta al estar expuesta a la luz solar.

“En menos de 72 horas, ha crecido bastante. Si me preguntan cómo huele, les diría que a quemado y el olor es cada vez más fuerte”, comentó el usuario, quien decidió utilizar un recipiente de cristal para almacenarla.

En otro de los clips que difundió el joven en su cuenta de TikTok, mostró que el lugar en el que fue encontrada desprende una especie de brillo, que únicamente es visible en medio de la noche.

La criatura cada vez es más grande

“Si algo me preocupa es que algún día se desprenda de la roca, pero por ahora no, por ahora le mantengo su crecimiento paralizado, no lo dejo tomar mucha luz solar”, señaló el usuario en redes sociales.

A pesar de ello, Kinpanama se vio en la obligación de sacar al particular organismo del recipiente de cristal para dejarlo dentro de una caja fuerte, ya que con el paso de los días su tamaño aumentó y su color se tornó negro.

Sumado a esto, el joven ha extraído algunas muestras para enviarlas a diferentes instituciones de investigación, con el objetivo de que alguien logre descubrir el origen real de la criatura.

“No sé si es animal o vegetal. A veces me engaña”, expresó el panameño en su cuenta de TikTok, haciendo referencia a la duda que tiene sobre los cuidados que necesita el organismo, ya que no recibe agua ni alimentos.