En las últimas horas, un fenómeno inusual en el cielo de Osorno, ciudad ubicada en la región de Los Lagos, Chile, ha generado conmoción entre sus habitantes, quienes inicialmente atribuyeron el suceso a la presencia de un ovni, según informes locales.

Sin embargo, los expertos indican que se trata en realidad de una nube perteneciente al grupo lenticularis. Estas nubes, con formas semejantes a lentes o almendras, suelen tener contornos bien definidos y a menudo adoptan una apariencia alargada.

🇨🇱 ¿Ovnis sobre Chile?: una nube con forma de platillo volador apareció sobre la ciudad de Osorno 🛸 pic.twitter.com/arvsB8k7Ff — Sepa Más (@Sepa_mass) December 1, 2023

Residentes de la zona compartieron sus experiencias y comentarios sobre este enigmático fenómeno a través de la red social X, donde se difundió un video capturado durante el avistamiento.

PUBLICIDAD

“Está claro que no es una nube. La absorción y difracción de luz es totalmente diferente a las nubes contiguas. Se asemeja a un plato. No es una nube. Es otra cosa. Saludos”, “No es nube, son inteligencias no humanas con tecnologías inimaginables para nosotros, deben aceptar de una vez que este planeta está siendo intervenido por razas alienígenas, no están solos en el universo, nunca lo han estado !!!”, fueron algunos de los sarcásticos comentarios hechos por los internautas.

El clip ya ha alcanzado más de 1,600 reproducciones, 29 ‘me gusta’ y ha generado diversos comentarios, alimentando la conversación y el interés en torno a este misterioso episodio celeste.