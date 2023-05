Una perra de raza Golden Retriever se volvió una sensación en TikTok tras ser captada robándose una ristra de chorizos de unos albañiles que trabajan un proyecto de construcción cerca de la casa donde vive en Argentina.

Quinoa fue captada con los chorizos en su boca mientras movía su cola con mucho entusiasmo, por lo que la dueña de la can le cuestiona por qué hizo esta apropiación.

“¿Qué estás haciendo?, no. ¿Qué hiciste? Veni, veni, veni, veni. ¿A quién le robaste eso? Le roba la comida a los obreros, no, no, ¿por que robaste los chorizos? Me avisó un vecino que le robó a... no, no, no, es la última vez que andas afanando, ya me tienes cansada por que le dan pan y roban”, le dice la joven a la perra.

Tras el cuestionamiento, la mujer, quien es duena de una cabra argentina llamada Vilma, se pregunta si le tocaría devolver los embutidos y les tendría que comprar una ristra nueva a los albañiles perjudicados por el desfalco.

El video ha generado más de 3.7 millones de vista en la plataforma social, más de 392 mil “likes” y unos 6,200 comentarios, donde expusieron preocupaciones sobre la travesura que cometió la perra y hasta le recomendaron a la dueña que reforzara el portón de su residencia.

Sin embargo, esta no es la primera vez que Quinoa fue captada robando, dado que, a principios de mes, la perra fue captada afanándose de un pollo crudo que terminó llevando a la entrada de su hogar.

“¡No me vengas a achicar los ojos, me van a echar del barrio!”, expresó su duena reprochando lo que hizo su mascota traviesa.

“Se está haciendo la tonta, Se está riendo. Ahora yo tengo que recorrer todo el barrio, preguntando de quién es el pollo. Y no me mira porque sabe lo que hizo”, acotó.