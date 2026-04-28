Mientras el caos se apoderaba del hotel Washington Hilton durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca —interrumpida por un tiroteo dirigido al presidente de Estados Unidos, Donald Trump—, un invitado captó la atención mundial por su inusual reacción: permanecer sentado y continuar comiendo con total calma.

Se trata de Michael Glantz, ejecutivo de la influyente Creative Artists Agency, quien fue grabado mientras degustaba su ensalada en medio del pánico generalizado. Las imágenes, difundidas por CNN, muestran a decenas de asistentes buscando refugio debajo de mesas o evacuando el lugar apresuradamente, mientras Glantz observaba la escena sin alterarse.

En el video, que rápidamente se volvió viral en redes sociales, también se aprecia a otros presentes asomándose con cautela desde sus escondites, contrastando con la serenidad del neoyorquino, que continuaba comiendo mientras agentes de seguridad aseguraban el área.

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El episodio culminó con la detención de Cole Tomas Allen, un profesor de 31 años originario de California, señalado como el presunto autor del ataque.

La actitud de Glantz generó tanto burlas como debate en internet, donde fue apodado el “hombre de la ensalada”. En declaraciones recogidas por The New York Times, explicó que su reacción se debe, en parte, a su experiencia viviendo en Nueva York.

“Vivimos con sirenas y actividad todo el tiempo. No me asusté. Había cientos de agentes del Servicio Secreto lanzándose sobre mesas y sillas, y yo quería mirar”, afirmó.

Asimismo, ofreció razones más personales para no tirarse al suelo durante el incidente. “Tengo problemas de espalda y soy muy maniático con la higiene. No iba a ponerme en el suelo sucio del Hilton con mi esmoquin nuevo”, añadió.

El perfil del sospechoso

Según la información disponible, Cole Tomas Allen trabajaba como profesor a tiempo parcial en la empresa educativa C2 Education, donde incluso había sido reconocido como “docente del mes”. También se presentaba como desarrollador de videojuegos y figuraba como creador del título independiente “Bohrdom”, disponible en la plataforma de Valve Corporation.

En el ámbito académico, estudió ingeniería mecánica en el California Institute of Technology, graduándose en 2017, y posteriormente completó una maestría en informática en la California State University, Dominguez Hills. Durante su etapa universitaria, participó en el desarrollo de un prototipo de freno de emergencia para sillas de ruedas, proyecto que fue reseñado por medios locales.

Tras su arresto en Washington, Allen enfrenta cargos por intento de asesinato del presidente, transporte ilegal de armas con fines delictivos y uso de un arma de fuego durante un acto violento, según las autoridades.