El youtuber y cineasta estadounidense Jesse Ridgway reveló que él y su pareja, Ashley, decidieron interrumpir el embarazo de su bebé después de que los médicos detectaran trisomía 21, condición genética conocida comúnmente como síndrome de Down.

La noticia fue compartida a través de un video publicado en YouTube y posteriormente ampliada en sus redes sociales, donde explicó que la decisión no fue tomada a la ligera.

“No tomamos esta decisión a la ligera. Realmente apreciamos todas las historias personales que ustedes compartieron con nosotros, especialmente el apoyo incondicional que recibimos de fanáticos, sin importar lo que hemos decidido”, expresó.

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Según relató, Ashley se sometió al procedimiento a principios de esta semana y actualmente se encuentra recuperándose.

“Ha sido extremadamente traumatizante”

Ridgway reconoció que muchas personas podrían sentirse decepcionadas por la decisión que tomaron, pero aseguró que la experiencia ha sido devastadora para ambos.

“Estamos devastados. Esto ha sido extremadamente traumatizante para ambos, especialmente para Ashley”, afirmó.

El creador de contenido explicó que inicialmente reaccionó con sorpresa, aunque manteniendo una actitud optimista sobre la posibilidad de convertirse en padre. Sin embargo, dijo que al investigar más sobre la condición comprendió mejor los desafíos médicos asociados al síndrome de Down.

“El 50 % de los bebés con síndrome de Down tienen defectos cardíacos. El 75 % tendrá problemas de audición. Más del 50 % tendrá problemas de visión”, señaló.

“No me había dado cuenta de lo duro que es para el niño, y mucho menos para la familia”, comentó.

La decisión ha desatado un intenso debate

Las declaraciones de Ridgway generaron opiniones divididas en redes sociales, principalmente por la comunidad pro-vida, especialmente después de que afirmara que el síndrome de Down “no es una bendición” sino una condición que implica importantes desafíos de salud.

Según explicó el propio creador de contenido, él y Ashley han recibido numerosos mensajes de solidaridad, pero también amenazas e insultos.

“Nos llaman asesinos”, afirmó a The Times en una llamada.

Ridgway contó que el diagnóstico fue descubierto mientras grababan un video para anunciar el sexo del bebé a su audiencia.

Pese a la controversia generada, aseguró que decidió compartir la experiencia porque considera que muchas familias atraviesan situaciones similares sin hablar públicamente de ellas.

“Hay muchísimas personas como nosotros lidiando con estas cosas y nadie habla de ello”, expresó. “Espero que otros lo vean y puedan sentirse menos avergonzados al afrontar estas situaciones”.

De acuerdo con los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos, cada año nacen alrededor de 6,000 bebés con síndrome de Down en ese país, una condición que afecta aproximadamente a uno de cada 700 nacimientos.