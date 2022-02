Hace tres años conversaba con mi esposo sobre mi interés en llevar al teatro una comedia que reflejara la realidad cotidiana de la típica familia puertorriqueña. De inmediato vino a nuestra mente, como referencia automática, “Los García”.

Fue interesante, pues nunca había visto un capítulo, sólo había escuchado su nombre. Cada vez que tenía alguna conversación sobre lo que hacía falta en la televisión boricua, no fallaba que alguien en la mesa quisiera resumirlo diciendo: “Algo así como ‘Los García’”.

Ese tipo de unanimidad rara vez se consigue, sobre todo en el mundo del entretenimiento donde cada cual tiene su visión sobre cómo deben ser las cosas.

PUBLICIDAD

Entré a Youtube para ver si encontraba algunos capítulos de “Los García” y constatar personalmente la magia sobre la cual todos hablaban. Allí no me encontré con una producción llena de efectos especiales, como “The Lord of the Rings”, todo lo contrario. La mente genial de don Tommy Muñiz convirtió la sencillez en su más importante valor de producción. Todo parecía tan normal y cotidiano, que era imposible no pensar que eso que veías en televisión formaba parte de tu realidad de vida.

Los personajes de “Los García” la gente se los encontraba en las plazas públicas, paradas de guagua y en cada rincón del país. “El mismo Godofredo”, le decía el padre de la joven cuando le presentaba a su pretendiente en ánimo de entrar en confianza. Igual con “Juan”, “Teresa”, “Pepín”, “Gini” y los demás personajes del elenco. Era la experiencia cotidiana de las familias la que inspiraba y servía de musa a don Tommy para crear las situaciones que llenaban de alegría y sano entretenimiento las salas de las familias puertorriqueñas.

El pasado 4 de febrero, durante la conmemoración del centenario de don Tommy Muñiz anunciamos el regreso de “Los García”, pero esta vez para el teatro.

La gente reaccionó como si “Los García” nunca hubieran salido de la televisión. Fue algo hermoso y muy emocionante. De igual forma, ser testigo de la reunión de parte del elenco original, –Rafo Muñiz, Edgardo Rubio y William Gracia, para la sección de fotos– y ver y sentir la buena vibra que allí se generó fue una experiencia realmente especial.

PUBLICIDAD

A don Tommy nuestro país le debe mucho y todo lo que podamos hacer para perpetuar su legado es más que merecido. Es el marco de referencia por excelencia de todo el que quiere crear comedia sana de manera exitosa.

La figura de don Tommy se asocia con todo lo bueno de nuestra gente. Los valores que caracterizan sus creaciones, muy en particular a “Los García”, son los que añoramos tener en cada hogar.

Por eso es importante celebrar a don Tommy de forma activa, nos hace falta. “Regreso a Parque Florido” es el esfuerzo para celebrarlo como estoy segura que más lo va a disfrutar, que es dándole vida a sus personajes. Ver a la familia reunida en los teatros, disfrutando de la forma de hacer comedia que don Tommy nos enseñó será una gran responsabilidad.

En lo personal, me siento muy honrada de ser parte de un proyecto de tanto significado. De más está decirles que voy poner todo mi empeño para garantizar que logremos un producto que haga sentir orgulloso a uno de los más grandes de nuestra historia. ¡Feliz centenario, don Tommy!

“La mente genial de don Tommy Muñiz convirtió la sencillez en su más importante valor de producción”