Después de vieja me ha dado con correr y hacer ejercicios. ¡Nunca es tarde! Algo que nunca hice en mi juventud, pues no eran muchas mis destrezas deportivas. En la escuela jugué un poquito de voleibol, pero al ver que en cuarto año todavía sacaba por debajo del brazo, mientras las otras lo hacían brincando, nadie me tuvo que explicar que mi lugar era animando con los coros en las gradas de la cancha.

Pero, ahora le cogí el gusto a la carrera y no lo hago para competir contra nadie, si no como un compromiso personal para mantenerme en salud y de mejorar mis propias marcas. Por eso me llena de alegría saber que regresará la emblemática carrera sobre el puente Teodoro Moscoso, que tanto éxito tuvo durante el tiempo que se celebró. Es un lugar con una vista hermosa y perfecto para este tipo de carrera.

Les cuento que algo tuve que ver para que regresara esta carrera y me alegra muchísimo haber puesto mi granito. Desde hace unos años, siempre estoy buscando la forma de poder ayudar a los niños y niñas que reciben servicios en el Hospital Pediátrico. Por ejemplo, mis hijos vendiendo camisetas durante las obras de teatro que produzco, levantan fondos para la causa. Pero, siempre he tenido en la mente realizar un evento cumbre anual que nos permita levantar una cantidad significativa de fondos de manera recurrente para el hospital.

En un momento comencé a darle forma en mi cabeza, a una posible gala con artistas, pero me detuve en el proceso por diferentes circunstancias, entre ellas la pandemia. Es así como llega a mí la idea de revivir la carrera del Teodoro para cumplir con dos asuntos de interés; ayudar al Hospital Pediátrico y matar la fiebre de correr.

Fue mi esposo David y mi coach de carreras, Freddy Rodríguez, quienes de forma simultánea me hablaron del evento y me lo recomendaron como alternativa. Así que comencé a llamar a gente clave y se armó un comité organizador de gente de primer orden, como Pedro Zorilla, Tuti Muñoz y el mismo Freddy Rodríguez para hacer realidad el regreso de la carrera sobre el puente. La misma se realizará el domingo, 3 de abril y las inscripciones están disponibles en Ticketera.

Esta carrera es para todo el mundo, no importa si quieres caminar o correr. Familias completas se están inscribiendo, aprovechando la ocasión para compartir. Les admito mi ansiedad y ganas de que llegue ese 3 de abril. Estoy loca porque suene el disparo para correrlo, porque estoy enfiebrá con el fondismo, pero también estoy ansiosa por escuchar sonar la caja de los donativos para el Hospital Pediátrico. Así que espero que me acompañen a correrlo o a caminarlo y al hacerlo, estarán ayudando a mejorar la calidad de vida de miles de niños y niñas que reciben servicios en el Hospital Pediátrico.