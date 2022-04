Buscando cómo poder ayudar a los niños y niñas del Hospital Pediátrico mediante un evento grande y recurrente, surge la idea de realizar nuevamente la carrera sobre el puente Teodoro Moscoso. “Hace falta la carrera sobre el puente”, me dijo el experimentado coach Freddy Rodríguez. Me pareció una gran oportunidad para poder lograr ambas cosas: ayudar al Hospital Pediátrico y traer de regreso un evento que los corredores estaban esperando.

De inmediato comenzamos a trabajar, creando un comité organizador con gente capacitada y comprometida. Debo resaltar entre estos al señor Pedro Zorrilla, Tuti Muñoz, Gilberto Ramos y, por supuesto, a Freddy Rodríguez, quien fungió como director técnico del evento. La respuesta del gobierno municipal de San Juan y su alcalde, Miguel Romero, fue inmediata, al igual que de todas las agencias gubernamentales, particularmente la Policía de Puerto Rico. De igual forma, Telemundo y GFR Media abrazaron la idea como suya, garantizando la proyección que necesitábamos para lograr entusiasmar a los auspiciadores, pero muy en especial a la gente, que de manera masiva procedió a inscribirse.

Nuestros artistas y figuras públicas, como de costumbre, dijeron presente resaltando el compromiso mostrado por el deportista Carlos Delgado, quien me lanzó un reto que sirvió de inspiración a otras compañías. Carlos me propuso salir última y que donaría un dólar por cada persona a quien le pasara, metiéndome presión para entrenar más y así poder levantar más chavitos para el Hospital. De igual forma, Alex DJ, quien desde su programa me retó a hacer un tiempo de 48 minutos de carrera, lo que ayudó a que llegaran donativos significativos para el Hospital.

También el cantante de música urbana Lunay, quien realizó un concurso benéfico. Jorge Pabón “Molusco”, quien se ha convertido en inspiración para muchos con su dramática transformación física, se hizo sentir entre la multitud realizando su primer 10K. Como esta, eran muchas las historias entre las más de 5,000 personas inscritas, pero una que fue bandera del evento por su capacidad de inspirar y concienciar sobre la importancia de la seguridad en las carreteras fue la de Liz y su hija Summer. Esta valiente y comprometida mujer recorrió los 10K impulsando el sillón de ruedas en el que se transporta a diario su hija de 23 años, luego de que un accidente de tránsito afectara su capacidad para moverse.

El evento, sin dudas, fue un gran éxito. Más de 50,000 dólares le serán entregados a la Fundación del Hospital Pediátrico a finales de la semana y miles de personas disfrutaron de un gran evento.

Gracias a todos ustedes hoy podemos decir: ¡misión cumplida!