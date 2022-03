El promotor puertorriqueño Félix “Tutico” Zabala, con base en el estado de Florida, tiene la intención de regresar a Puerto Rico para presentar carteleras de boxeo rentado.

Por el momento, no obstante, los planes están detenidos debido a unas trabas que enfrenta para cumplir con los requisitos detallados en el reglamento de la Comisión de Boxeo Profesional.

Zabala relató que desde agosto de 2021 ha estado recopilando las debidas certificaciones del Departamento de Hacienda, del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM), así como una certificación negativa de la Administración para el Sustento de Menores (ASUME), entre otros, para así montar eventos en la Isla.

El promotor desea presentar en Puerto Rico lo que representaría la primera defensa titular de Jonathan “Bomba” González, monarca de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) en las 108 libras.

El principal escollo de Zabala descansa en obtener una licencia del Colegio de Productores de Espectáculos Públicos, cuyos requisitos no tiene claro.

“Llevo meses solicitando una licencia de promotor. He recopilado todos los documentos con la intención de hacer carteleras incluyendo una defensa de Bomba González, además de otros eventos más pequeños para desarrollar el talento en la Isla, pero he encontrado dificultades para obtener la licencia”, confesó Zabala.

“Todo está aguantado. Ni siquiera he podido hacer una conferencia de prensa para anunciar los planes. Estuvimos hablando para que la defensa de González fuera en mayo, luego otras carteleras pequeñas y para el otoño una grande con Top Rank, pero eso está detenido”, agregó.

El promotor sostuvo que se reunió con Ray Quiñones, secretario del Departamento de Recreación y Deportes (DRD) y, a su vez, con Miguel Laureano, director ejecutivo de la Comisión de Boxeo para tratar de movilizar el proceso. Sin embargo, no recibió la respuesta que esperaba.

“Me informaron que no la pueden aprobar por algo del Colegio de Productores. Parece que hay que estar colegiado y esperar un año o algo por el estilo porque la realidad es que no lo tengo claro. No me voy a rendir hasta conseguir la licencia”, dijo.

“Una alternativa sería reactivar la licencia de productor que tengo desde 1990. Tengo las pruebas de que estuvimos haciendo boxeo en Puerto Rico en canchas y casinos para esa época y será cuestión de averiguar si la puedo activar nuevamente o asociarme con algún productor”, continuó Zabala.

Por el momento, está considerando otros destinos para la próxima pelea de González.

“Estamos mirando opciones en Florida y Nueva York. No hay prisa, hay que tomar buenas decisiones. Lo lógico sería que me concedan una licencia aunque sea provisional y se hace el evento de la manera correcta. No me quiero brincar una ley, siempre vamos a cumplir con las leyes y los reglamento, pero por lo menos que se nos faciliten un poco más el proceso”, concluyó.

Desde que fue decretada una pandemia por el virus COVID-19 en marzo de 2020, en Puerto Rico se han llevado a cabo un puñado de carteleras de boxeo. Tres fueron como parte de la serie “Ring City USA” en marzo de 2021, una de Miguel Cotto Promotions en San Juan y otra de Universal Promotions en Juncos.