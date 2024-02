La Organización Mundial de Boxeo (OMB) adoptó una norma que le aplicará a cualquier campeón, hombre o mujer, que haya dado positivo a una sustancia prohibida.

La movida de la OMB es contraria a la que siguió el Consejo Mundial de Boxeo (CMB) al atender el caso de Alycia Baumgardner, quien arrojó positivo a un anabólico diseñado para el tratamiento de bajos niveles de testosterona.

El CMB llevó a cabo una investigación y concluyó que Baumgardner no ingirió la droga intencionalmente. Sin embargo, la boxeadora no quedó exonerada. Se concluyó que no había suficiente evidencia clara para rechazar los hallazgos de las pruebas, pero que tampoco se encontró que Baumgardner lo hizo intencionalmente antes de su pelea contra Christina Linardatou el pasado julio.

Baumgardner, por el momento, retiene la faja del CMB, pero estará en probatoria por un año.

La OMB, no obstante, dejó claro cuál será la política en la eventualidad de que tropiece con un caso similar.

“No será necesario demostrar intención, culpa, negligencia o uso intencional por parte del boxeador considerando que es su responsabilidad asegurarse de que ninguna sustancia prohibida entre su cuerpo”, reza un escrito publicado en la página oficial.

“Los boxeadores serán completamente los responsables por cualquier sustancia prohibida encontrada en su cuerpo”, agrega.