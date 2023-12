Los integrantes de la Comisión de Boxeo Profesional de Puerto Rico serán rigurosos para que el joven actor con aspiraciones en el boxeo rentado Javon “Wanna” Walton cumpla con los múltiples requisitos para así obtener una licencia.

Walton fue anunciado como uno de los participantes de la cartelera que Most Valuable Promotions (MVP) presentará en el Coliseo de Puerto Rico el 2 de marzo de 2024. Sin embargo, debido a que es un menor de edad, tendrá que someter un paquete de documentos para la consideración de los comisionados.

El vigente reglamente de la Comisión de Boxeo estipula que, uno de los requisitos para obtener una licencia, el solicitante tiene que haber cumplido 18 años. Walton tiene 17 y no alcanzará la edad mínima hasta el 22 de julio de 2024. Otra condición es haber participado como boxeador aficionado. Walton realizó 29 combates y cerró con registro de 20-9, incluyendo un nocaut.

Miguel Laureano, quien presidente el ente regulador adscrito al Departamento de Recreación y Deportes (DRD), indicó que le advirtió a MVP sobre las formalidades para darle el visto bueno a Walton.

“Cuando hicieron el acercamiento hace como dos meses, se les aclaró que Walton tiene que debutar como profesional antes de marzo porque de lo contrario no podría pelear en Puerto Rico por la edad”, explicó Laureano.

Walton, de hecho, hizo una pelea el pasado 20 de diciembre en Santo Domingo, República Dominicana. El joven obtuvo su primer triunfo con un nocaut técnico del debutante Moisés Guzmán Almonte en el minuto 2:18 del asalto inicial.

Laureano sostuvo que la Comisión atenderá el asunto tal como hizo en el 2020 cuando Xander Zayas solicitó una licencia con 17 años.

“El caso (de Walton) que se llevaría de una manera similar. El caso de Xander se trabajó por medio de una dispensa que tuvo que ser evaluada por los comisionados basado en el récord de aficionado y que había debutado como profesional. (Walton) tiene que cumplir con los exámenes médicos, acompañados por un afidávit de los padres que un relevo de responsabilidad”, mencionó Laureano.

Laureano, asimismo, no descartó la posibilidad de solicitarle a la Comisión de República Dominicana una certificación que confirma la participación de Walton en el evento que tuvo como escenario el Pabellón de Esgrima en el Centro Olímpico en Santo Domingo.

“Me aseguraré que cualquier persona que suba al ring cumpla con todos requisitos según el reglamento. No permitiré una situación lamentable. No voy a correr ese riesgo para darle luz verde al promotor. Definitivamente, Walton tendrá que cumplir con todos los requisitos que el panel de médicos nos indique. El oponente de Walton también. Como Comisión, no vamos a poner en riesgo la vida de nadie. Hemos sabido decir que no a peleas casi cazadas porque entendemos que la persona no está lista la persona o no tiene los recursos. Estaremos pendientes en esta cartelera”, concluyó Laureano.