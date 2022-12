Me encanta viajar. Salir de la rutina y visitar lugares distintos, que tengan otra cultura y costumbres, es de las cosas que más disfruto. Aprender sobre las tradiciones, la historia y la gastronomía es lo que completa la experiencia. Y lo de la gastronomía lo digo en serio, en mi último viaje probé hasta un guacamole con insectos; gusanitos, hormigas y grillitos, muy crujientes.

Seguramente, no lo volveré a comer, pero ya nadie me tiene que contar. De esas experiencias es que se trata, para mí, el placer de viajar.

Pero es más placentero aun si puedes viajar con los chavos de otro. Porque es costoso y más en este tiempo, que es temporada alta de turismo. Así que, si no tienes que pagarlo de tu bolsillo, mucho mejor.

PUBLICIDAD

Pues así andan muchos de nuestros senadores y representantes en estos días, con gastos pagos, con fondos públicos -por supuesto- de las contribuciones que usted y yo aportamos.

La justificación es que van a conocer nuevas estrategias; que van a aprender cómo han atendido distintos problemas en otras jurisdicciones. Además, buscan “dis que” establecer conexiones con legisladores estatales de estados que podrían ayudar a Puerto Rico en algunos temas importantes.

Pero la realidad, como usted se podrá imaginar, es que estos viajes no producen nada, que no sean informes copiados, pues algunos legisladores ni se toman la molestia de preparar un reporte propio y se copian el de otro.

Esta francachela no es nueva. Todos los años nuestros senadores y representantes buscan en qué gastar el presupuesto legislativo. Para esta temporada 2022, el 40% de los legisladores están participando de las convenciones del Caucus Hispano de Legisladores Estatales, la Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales y el Concilio de Gobiernos Estatales.

Las membresías de estas organizaciones han costado este año casi medio millón de dólares y a eso hay que sumarle el costo de los viajes, pasajes, hotel, transportación, alimentos para el legislador y el asesor. Y espero que por lo menos, hayan tenido el cuidado de pagar los gastos de sus familiares de su bolsillo.

San Diego, Las Vegas, Hawaii y Canadá son algunos de los fabulosos destinos donde se producirán las ideas que van a salvar a Puerto Rico del desastre.

Yo les puedo asegurar que en los años que llevo cubriendo la Asamblea Legislativa jamás he conocido de una ley que haya nacido de las ideas o los conocimientos adquiridos en estos viajes. Tampoco he conocido de estrategias de gobierno, aprendidas por allá, que ayuden a Puerto Rico al manejar mejor nuestros asuntos.

PUBLICIDAD

Si fuéramos a juzgar por la cantidad de viajes que a través de los años han realizado nuestros senadores y representantes con la misma justificación, todos los problemas de la isla deberían estar resueltos. Puerto Rico jamás habría estado en quiebra. No hubiésemos tenido que despedir empleados públicos ni congelar plazas de trabajo. No tendríamos que reducir las pensiones de los empleados públicos. Nuestro sistema educativo sería de primera. Y tampoco estaríamos en el borde del precipicio fiscal en los fondos Medicaid, cuyo financiamiento hay que rogar todos los años en el Congreso. Mas aun, no tendríamos la espantosa crisis de salud, con los médicos abandonando la isla, porque aquí no pueden trabajar.

Si de esas convenciones surgieran soluciones a los verdaderos problemas de la isla, yo no tendría problemas con los viajes legislativos. Pero de seguro que al culminar el año, solo vamos a ver informes copiados y fotos embarazosas. Y entre las nuevas leyes que propondrán, ya que andan por California, no nos extrañe que se radique algún proyecto de ley para prohibir en Puerto Rico el guacamole con grillitos.