En algún momento de nuestras vidas hemos sentido celos. Celos hacia nuestra pareja, por el amor de los padres, por perder un amigo ante la aparición de otra persona que puede llegar y sentir que ocupa nuestro lugar.

Cuando hablamos de celos nos referimos al sentimiento que experimenta una persona cuando sospecha que la persona amada siente amor o cariño por otra, o cuando siente que otra persona prefiere a una tercera en lugar que a ella.

Es normal que en algunas ocasiones nos sintamos de esta manera ya que cuando se ama a alguien la idea de perderlo , (aunque hasta cierto punto sea sin base y sin fundamento) nos causa miedo. Esto aciva nuestro mecanismo de defender lo que amamos.

Los celos controlados, son normales. Los celos exagerados, constantes, irracionales, cargados de violencia verbal o física son disfuncionales. Este tipo de conducta trae consecuencias nefastas en las relaciones y puede traer hasta la muerte. Este tipo de celos proviene de un deseo exagerado de exclusividad y de pertenencia.

Las personas con este tipo de conducta no necesariamente la expresan de forma manifiesta. Hay diferentes tipos de conductas celosas que sea cual sea es dañina.

Celos explícitos- la persona interroga a su pareja de forma incisiva, llega al trabajo de sorpresa, se muestar enojado si le dedica mas tiempo a sus amigos que a él o a ella. El celoso no le importa donde y frente a quién demuestra sus sentimientos o disgusto.

Celosos no celosos- mantienen sus sentimientos casi en el anonimato, auscultando los emails, el celular y en ocasiones aunque parezca difícil de creer miran el millaje del carro entre otras conductas.

En muchos momentos la inseguridad de esta persona lo lleva a comenzar un patrón de maltrato emocional donde minimiza a su pareja. Si se siente menos que no se fijara en otra persona. Planifica actividades para boicotear las de la otra parte y se muestra en ocasiones triste por “no querer pasar tiempo juntos”. Es un celoso que a su vez controla mediante la manipulación.

Celoso patológico- está totalmente segur@ de que su pareja está con otra persona, lo da por sentado aún sin ningún tipo de evidencia.

En este tipo de relación ambas partes sufren, el celos@ por la inseguridad, la agonía, los pensamientos constantes . El que es víctima de los celos sufre por el maltrato emocional al que esta expuesto continuamente, por sentirse ridiculizad@, siente miedo a salir , miedo a hablar con otras personas y llega en ocasiones a aislarse.

Una persona patológicamente celosa llega al maltrato emocional, físico y en ocasiones son los que llegan a quitarle la vida a su pareja ( como hemos visto en muchos casos).

Si sientes que no puedes controlar los celos, busca ayuda. Vivir de esa manera no nos hace feliz. Si por el contrario eres víctima de una persona patológicamente celosa te invito a que reflexiones, a que busques ayuda. El refrán de que el que cela es por que ama es totalmente falso . El que cela de la manera antes descrita te resta. En el amor debe haber confianza, dialogo e individualidad. El amor no se trata de poseer , se trata de ser parte uno de la vida del otro.

Dra. Ingrid C. Marin Espiet, Psicóloga Clínica Licenciada