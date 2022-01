“Adicto al trabajo” , " Vive para trabajar” " workaholic " son frases que muchas veces utilizamos para definirnos o catalogar a amigos y familiares que dedican largas horas a su trabajo. Esto pese a que continuamente se dice: “Debemos trabajar para vivir y no vivir para trabajar”. Aunque entendemos esto como una aseveración muy cierta, no necesariamente lo ponemos en práctica.

Muchos son los que pasan largas horas en el trabajo y en muchas ocasiones no basta con la culminación jornada laboral. Para decir BASTA por hoy. Sus conductas o pensamnientos no se detiene en la casa, donde van a cenar, en las citas médicas, en fin, en cualquier lugar donde la tecnología se los permita.

Hablemos de Diana (nombre ficticio) quien solicita recibir servicios psicológicos por que ha visitado varios médicos buscando respuestas a lo que ella pensó era un problema de salud física. Indica Diana que no sabe que le pasa pero desde algún tiempo ha notado que se le cae el cabello, no duerme bien y frecuentemente le dan dolores de cabezas. Pruebas, laboratorios, reflejaba todo a nivel físico estaba bien. No es hasta que uno de los doctores le recomendó ir al psicólogo.

Segun el juicio del galeno y viendo los análisis podría ser emocional.. Al hablar el psicólogo con Diana la mismo indica que su vida es " algo agetreada”, todo el tiempo está trabajando, pegada a su teléfono hablando o contestando emails. Tiene un puesto de gran responsabilidad en la banca y según verbalizó " si no hago yo las cosas nadie las hace”. Su tiempo libre es limitado ya que no le para terminar gestiones importantes por lo que en la noche y los fines de semana aprovecha este donde esté.

Diana hace “crossfit” tres veces por semana para liberar el stress pero entre ratos recibe llamadas o mira su correo electrónico. Ha tenido varías relaciones a sus 45 años pero indica “no entienden la naturaleza de mi trabajo”. Indicó que a su última pareja de tres años le pedía un momento en lo que resolvía algo importante de su trabajo pero el se quejaba de que nunca tenía tiempo suficiente para escucharlo sin interrupción.

Diana no sabía decir basta, su alto sentido de responsabilidad laboral la hacía perder la responsabilidad con ella misma y con su auto cuidado.

Cuando convertimos nuestro trabajo en algo que rige nuestras vidas se afecta grandemente la mayor parte de nuestro diario vivir (como le paso a Diana), entre lo que experimenta un " workaholic “se encuentran:

Quejas somáticas como dolores de cabeza, perdida de cabello, espasmos , problemas gastrointestinales, entre otros.

Distanciamiento de pareja que pudiese llevar a la separación y hasta el divorcio.

Irritabilidad

Problemas de concentración y memoria.

Distanciamiento de amigos y familiares

Ansiedad

Depresión

Lamentablemente, este fenómeno tan nocivo para todos, se ve fomentado por el acceso que tenemos a estar conectados a la tecnología en cualquier lugar a donde vayamos.

Es por tal razón que debemos ponernos límites y utilizar el tiempo de forma razonable para trabajar, pero también para el auto cuidado y para nuestros seres queridos. No es que seamos irresponsables con nuestros trabajos pero si no hay límites somos irresponsables con nuestra salud y con los demás ya que no le damos le tiempo que necesitan para sentirse amados y atendidos.

Se dice erróneamente que lo importante no es el tiempo si no la calidad. Nada más falso que esto, la calidad es importante pero el tiempo también lo es.

El tiempo hace que se vea la calidad, que se pueda escuchar las necesidades de los que nos aman, reír de sus ocurrencias y vivir experiencias que quedarán guardadas en nuestras memorias y en las de los demás por siempre.

¿Qué debemos hacer?

Dedícate tiempo para no hacer nada, para descansar, ir a los médicos, darte cariño.Habla con tus amistades, ver una serie,

Pon a un lado tu celular, no puede ser más importante contestar un email que oír las historias que tu hijo tenga que contarte.

Dedica tiempo a tu pareja, para tener intimidad, para dialogar, para salir.

Llama a tus amistades, sal con ellas en ocasiones. Eso te asegurará que cuando los necesites estarán para ti. Al ser todo trabajo no le contestamos las llamadas o siempre hay un no para compartir. Cuando necesites hablarles no estarán para ti por que posiblemente estén cansados de tratar de compartir contigo y recibir un no como respuesta.

Si tu trabajo te exige horarios extensos trata de que los fines de semana sean para la distracción, eso hará que el lunes sea más productivo, llegarás con más ganas.

Ponte horarios para salir del trabajo, si es a las seis, planifica para que sea a las seis que sales.

Haz lista de las prioridades de tu trabajo, recuerda que no todo puede ser “rush”.

Ama y disfruta de tu trabajo pero también ámate y disfruta de los momentos de descanso.

Disfruta los momentos que te regala la vida, se productivo en tu trabajo, pero sé padre, madre, amigo y amante. Lo que hoy no atiendes por dedicarte a sólo triunfar profesionalmente será lo que añores cuando el tiempo te sobre y quizás te sientas sola o solo.

