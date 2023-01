Con el comienzo del año algunas personas suelen hacer ciertas resoluciones y entre ellas en algunos esta el encontar pareja. Los seres humanos somos gregarios, nos gusta a estar con otros, compartir. Disfrutamos de charlar, amar y sentirse amado.

Con la llegada de la tecnología hoy hay un sin número de aplicaciones donde el buscar pareja hace que sea mas fácil. Para algunas personas con estas aplicaciones “se va a la segura” ya que pones lo que buscas en un hombre o en una mujer y la aplicación te hace un " match” con los que podrían ser candidatos idóneos.

Años atrás el primer contacto se daba en la calle, en una fiesta de amigos, en el trabajo o por medio de algunos amigos o conocidos. Todo era mas lento y para conocerse había que encontrarse , salir y compartir.

PUBLICIDAD

Hoy en día con la llegada del Internet , la carga laboral y la falta de tiempo hace que estas aplicaciones de “dating” faciliten el conocer a otros. La facilidad de que con conectarte, no importa de que lugar del mundo sea, mediante la cámara se ven , platican y hasta pueden llegar a sentir que se conocieron hace tiempo. Esto puede pasar por años antes del momento del encuentro.

El amor por las redes sociales tiene sus ventajas y sus desventajas y resulta importante que tengamos ambas en cuenta.

Recientemente vimos la trágica muerte de una joven puertorriqueña que fue asesinada por su pareja el que conoció por las redes . La víctima viajó a darle la noticia de su embarazo pero el la asesinó. Hay casos donde las personas han sido víctimas de engaños que les ha costado dinero por " amor” ademas de la desilusión sufrida.

Hay otras historias a su vez de personas que se conocen del mismo modo y desarrollan una relación duradera y solida. Relaciones que han llegado hasta el compromiso y matrimonio.

El primer momento en que dos perfiles se interconectan es totalmente racional. Cada una de las partes evalúan las características del otro, las fotos, lo que hace, sus pasatiempos, que tan similar es a la otra parte ( según lo que muestra). Si este perfil resulta en un “like”posteriormente, se van generando lazos de conexión cuya intensidad y profundidad dependerán de la intención de conocerse en persona y pasar a otra etapa con algo más de compromiso.

PUBLICIDAD

El amor tras las redes y estas aplicaciones tienen sus ventajas y desventajas.

Hablemos de las ventajas:

Resulta en un espacio para personas que por timidez no se involucran en actividades sociales donde puedan conocer a otras personas.

La posible de encontrar a alguien que tenga gustos en común es mas alta ya que la aplicación te conecta con lo que la persona puso le interesaba.

El encontrarse para hablar es más fácil y puede ser en cualquier lugar y en cualquier momento. Esto por que la persona lo hace desde su teléfono o desde la computadora.

Se puede hablar con más tranquilidad, sin interrupciones y " conocer” un poco más de la vida de la persona.

Si no resulta el que la persona te agrade para pareja esta la oportunidad de ser amigos.

Puedes dejar de hablar con la persona sin ofrecer razones, si es que no las quieres ofrecer.

Desventajas:

En ocasiones se puede llegar a pensar que es la persona perfecta por que todo lo que te gusta lo tiene. Analiza… ¿Y lo que no te gusta?

Hay personas que cometen el error de enamorarse de una foto. No lo que se ve en el perfil es lo que necesariamente es ni a nivel físico ni conductual.

Se esta en riesgo de ser víctima de estafadores, personas con conductas violentas entre otras conductas que se esconden tras el anonimato que les ofrecen las redes y hacen daño.

Se puede a tener cierto grado de adicción.

Se puede llegar a sustituir el estar conectado y conocer por este medio a salir, divertirse conocer personas y hacer amigos.

Cuando llega la confianza se habla de mas, podemos cometer el error de ofrecer información personal que nos puede poner en peligro.

Nada asegura que el hablar aunque sea por meses por las redes hará que ese enganche necesario para una relación este.

Puede en lugar de aumentar tu autoestima, destruirla si la persona desaparece repentinamente.

El tener una relación de pareja es hermoso pero a su vez complicado. No hay nada malo si estás utilizando esta forma pero debes tener balance. Recordar el refrán de " no todo lo que brilla es oro”. Claro está , cuando conocemos a alguien de forma presencial también hay que tomar precauciones. La diferencia es que cuando conoces a alguien en algún lugar ademas de escuchar, puede observar sus conductas, puedes analizar como se comporta con otros, con que actitud responde el teléfono, sus gestos y lo que te dice su no verbal.

Mantente alerta y siempre debes tener presente que las relaciones ademas del diálogo se construyen con experiencias vividas, con caricias, abrazos . Enamórate de ti primero.

Enamórate luego de forma racional y emocional, creo que debe ser el orden. Conócete y antes de buscar una pareja busca una amistad, así podrás ver claramente si son compatibles