Una vez culminado el año escolar, muchos padres buscan alternativas para sus hijos durante el verano. Entre las actividades, los campamentos son una excelente opción para el desarrollo físico del menor y a su vez la tranquilidad de los padres de que el hijo estará atendido mientras laboran.

Por otra parte, dado los problemas económicos que confronta el País, hay padres que no tienen la posibilidad de utilizar esta alternativa. Otros confrontan el problema de que sus hijos, mayormente llegados los doce o trece años no quieren ir a campamentos por que nos le resulta atractivo.

Cuando este es el caso, los abuelos u otros familiares son el apoyo de la familia y el joven pasa el día en lo que los padres dicen “adictos a los videojuegos”, redes sociales, “YouTube “, entre otras plataformas.

Definitivamente los juegos electrónicos y la tecnología con toda su variedad de alternativas de entretenimiento cautivan el interés de muchos jóvenes invirtiendo gran parte de su tiempo libre en esto. Dentro de las quejas más comunes de los padres se encuentran:

No querer salir por quedarse jugando.

Acostarse en tardes horas de la noche ó de madrugada. Esto trae como resultado cambio en el patron del sueño, se invierte (duerme de día y de noche esta despierto).

Cuando se conecta para jugar “online” se escucha gritar, utilizar palabras soeces e irritabilidad.

Problemas en las relaciones padre hijo.

Pobre o ningún contacto social mas allá del que se da en las redes.

Entre otras quejas

Aunque en las vacaciones se suele ser un poco mas flexible con los hijos en lo relacionado a las horas de dormir, el acceso a la tecnología no se debe perder de persepectiva que todos los excesos son dañinos y que hay que poner límites.

El uso de aparatos electrónicos como la única alternativa de entretenimiento no es nada bueno. Se convierte en algo dañino para la salud física y emocional cuando se llega a sustituir por las relaciones sociales y afecta el diario vivir de la persona.

Cuando se utilizan como “cuidadores”, cuando disminuye la interacción familiar de manera significativa, cuando afecta el patrón de alimentación y en ocasiones hasta la necesidad de ir al baño.

Aunque la adicción al Internet al momento no es considerada como un trastorno clínico, no hay duda de que muchos jóvenes en Estados Unidos y en otros países permanecen conectados y alejados de la vida “real” durante muchas mas horas de los que los expertos consideran saludables para el desarrollo normal (The New York Times,2015).

De igual manera la exposición sin controles a los videojuegos y/o redes sociales no es saludable para el desarrollo físico ni emocional del menor. Algunos jóvenes podrían mostrar conductas agresivas o envolverse en pensamientos donde la realidad es percibida como la que se da en el juego. Se exponen a material no adecuado para ellos y existe el riesgo de que adultos / depredadores sexuales se aprovechen de estos trayendo problemas mayores.

Otro de los efectos negativos del uso excesivo del internet, los juegos electrónicos y las páginas sociales lo es el sedenterismo que provoca problemas de salud relacionados con el peso.

No todos los videojuegos son malos al igual que el internet trae cosas positivas que alimentan el intelecto y nos llevan a lugares jamás pensados. Lo importante es tener un control sobre el uso de los mismos.

Algunas recomendaciones para los padres ante esta situación lo son:

Prepare un plan para el verano, hágalo participe. Lugares que visitar, actividades en el hogar. Aun en el verano hay que tener una rutina.

Supervise las cosas que ve su hijo los juegos que esta utilizando y donde navega por el internet. No deje que pase largas horas en su cuarto encerrado sin usted saber que hace o ve.

Manténgase actualizado, las redes sociales han sustituido el uso del teléfono para comunicarse con amigos. Prohibir a su hijo que las utilize no necesariamente es la mejor opción, dele la oportunidad con supervision y limites.

Busque el dialogo y llegue a acuerdos con el adolescente sobre el horario en que esta permitido el uso de los diferentes aparatos electronicos. Debe acordar la cantidad de tiempo, los días y en los momentos en que no se esta permitido.

Modele conductas de control con el uso del celular .Continuamente vemos padres buscando en su celular o hablando mientras se esta cenando con la familia. Una buen control podría ser el que todos guarden el celular o no los tengan consigo. Llamémosle osio digital , nadie usara el teléfono ni nada electrónico por X cantidad de horas.

Practique actividades al aire libre, involucrelos en deportes actividades con usted. Hay padres que comentan que a su hijo no le gusta nada, importante si no se trata no se sabe si le va a gustar.

No podemos ir en contra de los avances del tiempo y de los beneficios que la tecnología nos ofrece pero no debemos permitir que estén sobre la importancia de un buen diálogo frente a frente. Nada sustituye la calidad y el tiempo en familia, la calidad y el tiempo con buenos amigos. Todo se resume en establecer límites de forma asertiva.

