Comenzamos esta reflexión agradeciendo a GFR Media, El Nuevo Día y Primera Hora, por la magnífica iniciativa SOMOS Puerto Rico, que nos ha dado la gran oportunidad de tender puentes entre diversas comunidades y generar iniciativas.

En Loíza estamos acostumbrados a ese concepto de recibir visitas, porque desde el Puente Boca de Cangrejos que compartimos con Carolina, hasta el Puente Herrera que compartimos con Río Grande, somos un centro turístico, gastronómico y cultural, sin dejar pasar el puente sobre el Río Grande de Loíza, que bautizamos Puente de los Restauradores, en honor a los loiceños que lucharon para que volviéramos a ser Municipio, pues entre el 1911 y 1970 la municipalidad estuvo en lo que eventualmente se convirtió en Canóvanas.

En Loíza ya contamos con tres siglos de fundación como pueblo, aunque está probado que hemos sido un asentamiento humano desde los tiempos de los indios arcaicos, predecesores de los taínos.

La historia nos ha ido modelando como un centro cultural de primer orden, así como un delicioso lugar para disfrutar la auténtica gastronomía puertorriqueña. Cierto es también que, por muchas décadas, y por diversas razones, no estuvimos en la primera fila a nivel de desarrollo turístico.

Con argumentos y persistencia, atrás hemos dejado los años en que los turistas llegaban a San Juan y luego eran acompañados al este de Puerto Rico, sin pasar por Loíza.

Ahora, los turistas que llegan en cruceros al Puerto del Viejo San Juan pueden llegar a nuestro Parque Histórico Cueva María de la Cruz a bailar bomba, aprender de nuestra cultura y disfrutar maravillosos paisajes.

Tendimos puentes con la Compañía de Turismo de Puerto Rico y la Organización de Administración de Destino (DMO, por sus siglas en inglés) Discovery Puerto Rico, para abrirle las puertas a nueva oportunidades. Ya estamos en guía cibernética Five Days of History and Culture of Puerto Rico, como uno de los cinco destinos sugeridos al viajero sobre qué cosas ver y disfrutar en igual número de días en la isla. Pero tenemos mucho más que ofrecer.

Recientemente, uno de nuestros grandes artistas, el escultor y pintor Daniel Lind Ramos, fue reconocido con el McArthur Grant, el segundo puertorriqueño en la historia en recibir este reconocimiento. Nuestro Junte Loiceño, Grupo Belelé y tantos otros talentosos de aquí, constantemente son invitados a presentarse tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos, donde la diáspora los acoge con especial cariño.

Como ya es conocido, Loíza tiene de las mejores playas del mundo: la pocita en Piñones, Vacía Talega y Aviones, entre otras. De igual manera, tenemos el único y más extenso bosque de manglares es la denominada Reserva Natural de Piñones.

Continuamos tendiendo puentes con organizaciones sin fines de lucro, como Fundación Comunitaria de Puerto Rico, Obama Foundation, Ricky Martin Foundation, Taller Salud y otras, en el ánimo de colaborar juntos y progresar. Hemos desarrollado el primer superrefugio comunitario en Puerto Rico para enfrentar los embates de la naturaleza, creamos la Primer Escuela Bilingüe denominada Proyecto Alianza Cacica Yuisa, fomentamos el deporte con la Academia de Béisbol Municipal Iván Calderón, y constantemente estamos explorando alternativas de desarrollo. Creamos la Banda Municipal Loíza Renace, bajo la dirección del maestro Willam Cepeda, un loiceño nominado a los Premios Grammy.

Los invitamos a bailar en el batey de los hermanos Ayala, a ser parte de la iniciativa educativa del Taller N’Zambi de Sheila Osorio, a conocer la centenaria Iglesia Espíritu Santo y San Patricio, el estudio del artista y pintor Samuel Lind, así como el Parque Histórico Cueva María de la Cruz y paisajes como el Bosque de Piñones y Vacía Talega, entre otros.

Las puertas están abiertas y el cariño loiceño es la especialidad de la casa. ¡Bienvenidos a Loíza, de puente a puente!