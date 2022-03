Las mujeres nos hemos convertido en un activo importante en el mundo empresarial. ¿Cómo podemos lograr sentirnos parte de las empresas y aun así seguir creciendo? La equidad y diversidad de género siempre serán factores positivos para cualquier empresa, pues compartir y debatir ideas entre grupos con distintos conocimientos, intereses y personalidades nos hace crecer. Pero, ¿qué pasa con los puestos directivos? ¿Es verdad que en estos también hay equidad?

El reporte Women in Technology 2021, realizado por PageGroup en América Latina, evidenció que el 30 % de las posiciones de liderazgo en la región está ocupada por mujeres. A pesar del esfuerzo en materia de equidad en las organizaciones, la cantidad de mujeres dentro de la fuerza laboral, en específico dentro de las áreas de tecnología, sigue estando a niveles inferiores, ocupando entre un 21% y un 40% del total de las posiciones en la región.

Desde el lado empresarial, la diversidad y la inclusión de más mujeres en posiciones de liderazgo, es clave a la hora de construir equipos de trabajo exitosos. Así mismo, es vital abrir más puertas y ofrecer oportunidades a mujeres con talento. Algunas medidas pueden ser horarios flexibles, mejores condiciones para atender las dinámicas normales de la familia o de la gestación, además de una política clara desde el liderazgo más alto de la organización para incluir más mujeres en todos los ámbitos.

El proceso de inclusión de las mujeres en las diferentes industrias, especialmente en el campo tecnológico, está permitiendo que los países avancen a un ritmo diferente. Cada día más mujeres estamos logrando alcanzar posiciones de liderazgo y es algo que debería alegrarnos como sociedad. Por ejemplo, Latinoamérica es para SAP la primera región en el mundo que es 100% liderada por mujeres. Estos son hitos que van labrando un mejor camino para ir cerrando los estereotipos de género que tenemos en el mercado.

En SAP contamos con distintos programas y redes de apoyo que promueven una cultura de diversidad e inclusión, como Pride at SAP, una red global de empleados con más de 8,000 miembros, tanto empleados LGBTQ+ como no LGBTQ+. También está la red Business Women’s Network (BWN), la cual se enfoca en la igualdad sexual y el desarrollo de talento femenino. Así mismo, la compañía ha sido reconocida en varias ocasiones por sus esfuerzos para reclutar y promover una fuerza laboral diversa, con menciones en premios como Ranking PAR Aequales, Great Place to Work Latinoamérica y el Índice de igualdad de género de Bloomberg.

El proceso de inclusión de las mujeres en las industrias de tecnología permitirá que nuestros países avancen a un ritmo diferente. Con la educación pertinente podremos transformar mucho más nuestras regiones, que requieren talento y espacio para abrir campo a las nuevas generaciones y ayudar a su crecimiento.