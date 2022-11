El Comité de Reglamento del PPD va tras la aprobación del borrador de enmiendas original.

El pasado lunes cerró el proceso de certificación de los delegados de la próxima asamblea de reglamento a celebrarse este próximo domingo. Ese mismo día, el Comité de Reglamento del Partido Popular Democrático (PPD) presentó una Resolución para que mediante un turno preferente en la Asamblea de Reglamento del PPD, se puedan considerar las enmiendas originales aprobadas por el mismo y excluir las enmiendas radicadas en la Junta de Gobierno del PPD a mediados de octubre.

Hace más de una década que nuestro Partido Popular Democrático no revisa su reglamento. ¿Cuántos cambios políticos y sociales hemos sufrido durante todo ese tiempo? Por tal razón, fue una gesta histórica la encomienda de revisión de reglamento y con un alto grado de responsabilidad. El comité fue presidido por este servidor y además estuvo compuesto por la representante y vicepresidenta de la Cámara de Representantes, Lydia Méndez; la representante Deborah Soto; la senadora y vicepresidenta del Senado, Marially González; el comisionado electoral del PPD, Ramón Torres y el licenciado José Ramón Castro. O sea, un grupo muy representativo de la base del partido.

PUBLICIDAD

Luego de la reunión de Junta de Gobierno en octubre, el Comité se reunió inmediatamente para dialogar sobre los cambios propuestos a nuestro borrador de enmiendas y así buscar alternativas en beneficio de nuestro Partido Popular. En dicha reunión concluimos que el trabajo que realizamos durante casi siete meses debe tener deferencia y más cuando se trata de que se transcriben las peticiones de los populares que participaron de cada una de nuestras vistas públicas.

El Comité de Reglamento, tuvo la responsabilidad de reunir todos los grupos representativos del Partido Popular, escucharlos y recibir sus propuestas de enmiendas, algunas de las enmiendas fueron enviadas por correo electrónico. Sin duda, fue una experiencia enriquecedora, porque siempre es importante escuchar la base y estar al tanto de lo que desea nuestra gente.

Entre los grupos que participaron estuvieron los Abogados Populares, la Juventud Popular Nacional, los Alcaldes/Alcaldesas y Presidentes No Alcaldes, los Legisladores Municipales, la Organización Servidores Públicos, los Comisionados Electorales Locales, la Delegación PPD- Cámara de Representantes, los Ex Presidentes PPD, los ex Alcaldes, ex Legisladores, la Organización de Mujeres Populares, la Comunidad LGBTTQ+, la comunidad de discapacidad funcional, Base de Fe y el público en general.

El resultado final de las enmiendas aprobadas por el comité de reglamento, y entregadas al presidente del partido el 7 de septiembre de este año, convierten a la institución en la de mayor inclusión del país.

Por otra parte, si bien es cierto que nuestro partido lo fundó un gran líder, Don Luis Muñoz Marin, no es menos cierto que su razón de ser fue el pueblo y las verdaderas causas que le preocupaban en ese entonces. En estos tiempos que vivimos de tanta desigualdad social se hace más imperativo este discurso. Por ello, entendemos necesario que nuestro partido vuelva a ser el partido de las causas del país. Por eso, en el preámbulo del reglamento se le añadió en el Credo y postulados fundamentales las siguientes causas:

PUBLICIDAD

1. La defensa de la identidad puertorriqueña y apoya, postula y defiende la asociación política de Puerto Rico con los Estados Unidos basada en la común ciudadanía, moneda y defensa.

2. La protección del medio ambiente y los recursos naturales de Puerto Rico será pieza fundamental en las decisiones de la colectividad y de las gestiones gubernamentales de sus funcionarios electos.

3. La defensa de los derechos humanos será la ruta insoslayable en las decisiones de esta colectividad y de las gestiones gubernamentales de sus funcionarios electos.

4. En el derecho a la educación universitaria accesible a todos los sectores de la población, la defensa de la educación pública (K-12), de la autonomía universitaria y la justicia salarial de los trabajadores y servidores públicos.

5. No privatización de los servicios esenciales del país.

6. En fomentar los valores y la unidad familiar desde todas las perspectivas como credo.

7. Creemos en acercar los recursos a la gente y para eso promovemos:

a) La Autonomía municipal Descentralizar el gobierno

b) Fomentar la Gobernanza democrática

c) Establecer comunidades desarrolladas

Estos nuevos postulados convierten, nuevamente, al partido popular como el representante de las verdaderas causas del país. Así se fundó hace muchos años y en el 2023 vuelve a renacer el Pan, Tierra y Libertad.

Si queremos ser un partido de mayor inclusión y con unas causas definidas, votar por las enmiendas originales es la ruta. Estoy seguro que lograremos escoger una fecha razonable para escoger luego nuestro presidente y su junta de gobierno. ES LO CORRECTO!

Compatriotas, este próximo domingo tenemos un llamado a subir de nuevo “jalda arriba” y sacar a un lado cualquier aspiración individual para poner al partido popular y a su gente PRIMERO. El país nos observa con mucho detenimiento y con mucha esperanza.

¡HAGAMOS HISTORIA!