Lcda. Chantal Delgado. ( Suministrada )

La protección de las mujeres no puede depender de la presión pública ni justificar medidas que comprometan su dignidad. La controversia sobre el Proyecto de la Cámara 164 obliga a examinar ambas preocupaciones.

La medida busca regular la participación deportiva por sexo y contempla mecanismos de verificación mediante información médica. Más allá del debate legítimo sobre equidad competitiva, surge una pregunta inquietante: ¿qué ocurrirá con una niña cuya apariencia provoque dudas sobre su sexo? ¿Tendrá que exponer información íntima para poder competir?

Recordemos la controversia entre Elizabeth Torres y la modelo Antonella Martínez, señalada públicamente como transgénero, quien compareció junto a su madre para desmentirlo. El episodio demuestra el daño que puede causar una sospecha convertida en señalamiento público. Imaginemos esa experiencia en el entorno escolar.

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El Departamento de Justicia ha expresado que no identificó impedimentos constitucionales o legales. Pero el análisis no debe terminar ahí. La tradición jurídica romana nos legó una máxima: «Non omne quod licet honestum est»: no todo lo permitido es moralmente correcto. La distinción entre Derecho positivo y Derecho natural recuerda que la validez de una norma y su justicia no son necesariamente equivalentes.

Una finalidad legítima no dispensa al Estado de examinar la necesidad y proporcionalidad de los mecanismos escogidos, particularmente cuando están en juego la intimidad, la dignidad y el bienestar de menores.

También inquieta la actuación de la Procuradora de las Mujeres. Mientras avanzaba el trámite legislativo, su oficina no había fijado una posición pública sobre el proyecto. No es la primera vez que su respuesta institucional genera controversia. Ante las querellas contra quien dirigía el Departamento de Corrección, fue cuestionada por no intervenir hasta que las denuncias trascendieron públicamente y los medios de comunicación comenzaron a exigirle explicaciones. ¿Debe una funcionaria encargada de proteger los derechos de las mujeres esperar a que exista presión mediática para ejercer sus responsabilidades? La Procuraduría debe orientar, prevenir y defender derechos oportunamente. No basta con reaccionar cuando la controversia ocupa titulares.

Proteger el deporte femenino y proteger la dignidad de las niñas no deberían ser objetivos incompatibles. La responsabilidad de nuestros legisladores es demostrar, con evidencia y rigor, que los mecanismos adoptados respetan ambos.

Ninguna niña debería cargar con el peso de una sospecha sobre su cuerpo para merecer respeto.

Lcda. Chantal M. Delgado Baerga

Abogada y profesora universitaria

www.delbalaw.com