Con el cambio de horario desde este pasado lunes de las producciones locales Jugando pelota dura, La bóveda de TeleOnce y Las noticias: Edición nocturna, TeleOnce ahora cuenta con un bloque de ocho horas de programación local ininterrumpidas (de 3:00 p.m. a 11:00 p.m.).

Tanto Jugando pelota dura como La bóveda de TeleOnce tienen una duración de 90 minutos, de 7:00 p.m. a 8:30 p.m. y de 8:30 p.m. a 10:00 p.m., respectivamente. Mientras, la edición nocturna de Las noticias comienza más temprano y dura una hora, de 10:00 a 11:00 p.m. (antes iba de 11:00 a 11:30 p.m.).

El cambio de horario de estas tres producciones se debe al fin de temporada del programa Enamorándonos, que suele hacer una pausa de varias semanas en el verano y en Navidad.

PUBLICIDAD

Llegó la hora de despedirnos… GRACIAS por acompañarnos durante toda la temporada.♥️ ¡Los vamos a extrañar muchísimo!



Nos vemos en Agosto.👋 ¡A disfrutar el verano! 🌴☀️#QueSiQueSi pic.twitter.com/mNbj3b9kmj — Enamorandonosus (@enamorandonosus) June 24, 2023

Se supone que Enamorándonos regrese a la pantalla en agosto, pero si los números de La bóveda y Las noticias son buenos, bien podría TeleOnce dejarlos en su horario actual y presentar el reality más tarde (tal vez de 10:30 p.m. a 12:30 a.m.) Me imagino que el canal está muy pendiente al futuro del espacio que animan Ana Patricia Gámez y Rafael Araneda. Aunque Enamorándonos sigue siendo uno de los programas de mayor audiencia de la cadena hispana Unimás (si no el de mayor), su sintonía ha bajado en los últimos meses (promediando menos de medio millón). Si en su regreso no mejora, quién sabe y no llega al 2024. Hay que ver.

Adiós adiós a Alev Alev

A solo dos semanas de comenzar a retransmitir a las 12:30 a.m. la telenovela turca Alev Alev, la estación de Hato Rey, Telemundo, la sacó de ese horario y en su lugar, desde este lunes, comenzó a transmitir -nuevamente- Yetim, el drama turco protagonizado por la joven actriz Beren Gökyıldız.

A esa hora, Wapa retransmite la novela turca Doctor Milagro y TeleOnce presenta programas pagados (infomerciales). ¿Tan mal le iba a Alev Alev? Veremos si a Yetim la dejan en ese horario hasta el final.

Nos vemos.