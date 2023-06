Ya casi todo está listo para que este jueves Telemundo transmita en vivo, desde el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, la cuarta edición de los Premios Tu Música Urbano.

La cobertura comenzará a las 7:00 de la noche, con la llegada de los artistas a la alfombra, y la gala de premiaciones irá al aire de 8:00 a 11:00 p.m. Por tal razón, el reality Top Chef VIP se presentará en horario especial, a partir de las 11:30 p.m.

La ceremonia, que este año contará con Gil López, Madison Anderson y Rodner Figueroa como presentadores, será transmitida a otros países a través del canal Telemundo Internacional.

Acuéstate con... repeticiones

Esta semana, Telemundo comenzó a retransmitir, en el horario de 10:30 p.m. a 12:30 a.m., la telenovela turca Me robaste el corazón. Este fue uno de los últimos dramas que la estación de Hato Rey presentó con algo de éxito en el horario estelar (la emitió por primera vez en el 2021). Pero el canal 2 no es el único repitiendo novelas en el late night. Wapa también ha abandonado otros formatos en el horario de 11:30 p.m. a 1:30 a.m. (en el pasado presentaba películas) y continúa presentando repeticiones de telenovelas. Recientemente empezó a emitir Doctor milagro. Teleonce, por su parte, desde hace un tiempo viene repitiendo a las 11:30 p.m. el programa local PR en vivo (que originalmente va en vivo a las 12:30 p.m.), seguido por el Noticiero Univision, a las 12:00 a.m.

Semana de la TV

Bajo el lema “La Televisión nos une”, esta semana se celebra la edición 33 de la Semana de la Televisión. Este año le tocó a Wapa ser el canal anfitrión.

