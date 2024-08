Tras despedirse de la televisión hace siete meses, este mes regresa La Comay a ocupar el horario de las 5:55 p.m. de TeleOnce. Con la llegada de La Comay, el programa Jugando pelota dura vuelve a su horario regular de 7:00 p.m. a 8:00 p.m. La media hora adicional del programa de análisis político, que antes se llamaba Pre-Game e iba al aire de 6:30 p.m. a 7:00 p.m., ahora será el Extra Inning, de 8:00 p.m. a 8:30 p.m. En Alerta, por su parte, se mueve a las 9:30 p.m. A estas producciones, le siguen el reality show La caja de los secretos a las 9:00 p.m. y la teleserie sobre Gloria Trevi, Ellas soy yo, a las 10:00 p.m.

Wapa, por su parte, tiene varios estrenos de películas programados para este mes. Entre ellas están The Tomorrow War, Tom Clancy’s Without Remorse, Samaritan, Shotgun Wedding, Coming 2 America y Every Day.

Las Olimpiadas París 2024, que terminan el domingo 11, continuarán viéndose por Telemundo y Punto 2, al igual que la serie semifinal y final del Baloncesto Superior Nacional (BSN).

A continuación, algunas de las propuestas que presentarán los canales en agosto:

domingo 4

Wapa: 70 años

8:00 p.m.

Especial

lunes 5

La Comay

TeleOnce

5:55 p.m.

lunes 12

El Conde

Telemundo

10:00 a.m.

Teleserie

Nos vemos.