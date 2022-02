La estrategia de Telemundo de programar a las 10:00 de la mañana una de sus grandes apuestas del año, la segunda temporada de la telenovela Pasión de gavilanes, parece que no va a dar resultado.

Desde que el canal anunció la fecha de estreno, la mayoría de los comentarios en las notas y redes sociales han sido de desaprobación por el horario escogido.

¿Por qué a las 10:00 a.m.?

Cuando el drama estrenó en el 2004, el canal la transmitió en horario estelar. Por eso muchas esperaban volver a verla en la franja de máxima audiencia. Más cuando la actual novela de las 8:00 p.m., Me robaste el corazón, está en su “etapa decisiva”.

PUBLICIDAD

De 10:00 a 11:00 a.m., el canal de Hato Rey ha presentado varios programas en busca de posicionarse en el primer lugar, puesto que ocupa WAPA hace un tiempo. Decisiones de Mujeres, Caso Cerrado, y más reciente, la serie House, han sido algunas de las opciones que no le han dado resultado a la televisora. Los gavilanes no parecen que vayan a cambiar la historia.

¿Qué dicen los números?

En su día estreno, el pasado miércoles, Pasión de gavilanes marcó 3.7 puntos de rating, mientras que el canal 4, con la telenovela turca Amor de familia, sacó 9.0.

Habrá que ver si Pasión de gavilanes, ya entrando a su segunda semana, comienza a aumentar su audiencia y se queda a las 10:00 de la mañana o la mueven... “¿Al horario que la querías?”. Pendientes.

A continuación, los ratings del miércoles, 23 de febrero de 2022, de 10:00 a.m. a 11:00 a.m., según la firma encuestadora Nielsen:

HOGARES

WAPA ( 9.0 ) Amor de familia

Telemundo ( 3.7 ) Pasión de gavilanes 2 (estreno)

TeleOnce ( 1.5 ) Despierta América

PERSONAS 18-49

WAPA ( 2.5 ) Amor de familia

Telemundo ( 0.9 ) Pasión de gavilanes 2

TeleOnce ( 0.2 ) Despierta América

Mujeres 18-49

WAPA ( 3.3 ) Amor de familia

Telemundo ( 1.3 ) Pasión de gavilanes 2

TeleOnce ( 0.1 ) Despierta América

Nos vemos.