Las monedas tienen en común su poco valor y que poseen dos caras. El Partido Popular y el Partido Nuevo Progresista son dos caras de una misma moneda devaluada. Su visión y ejecución de los asuntos de gobierno nos han dejado una estela de pobreza, quiebra, restricción de derechos y corrupción.

En estos días se ha discutido la propuesta de restringir derechos reproductivos de la mujer. Esos derechos han sido reconocidos, bajo circunstancias de supervisión médica. No está en disputa de que no debe haber la terminación de un embarazo cuando la criatura es viable, es decir que puede tener vida independiente a la madre, salvo ciertas circunstancias excepcionales. No existe disputa de que actualmente no existe una crisis de política pública para impulsar este tipo de legislación. Sin embargo, el liderato legislativo popular y penepé se tomó de las manos para tratar de aprobar esta legislación de manera expedita, sin la ponderación, debate y estudio especializado con expertos en la materia.

No es la primera vez. Cuando se impulsó la imposición del IVU, que tenía efectos que empobrecía aún más a los consumidores con menos ingresos, el liderato popular y penepé se unió para aprobar esa nueva contribución. ¿Recuerdan cuando decían que el IVU salvaría las finanzas del país? Hoy día estamos en la quiebra más grande en la historia de los estados y territorios de Estados Unidos. El IVU te empobreció y, como se anticipó, no resolvió el problema. Cuando se emitían bonos en los mercados de manera festinada y con cada emisión se endeudaba más al país en unas obligaciones fiscales impagables, poco les importó. Comprometieron a la presente y futuras generaciones a una quiebra sin precedente.

En cuanto al Plan de Ajuste de la Deuda que satisface el apetito de buitres de bonos, que nos menoscaba el presupuesto para servicios esenciales, el liderato legislativo PPD y PNP le votaron a favor. Sobre los crímenes ambientales en Salinas, la alcaldesa PPD y el gobierno PNP, miró hacia el lado.

En días recientes, una nota de prensa reiteró el hecho de que el liderato popular y penepé negocian y acuerdan en cuartos oscuros enmiendas a la Ley Electoral. El mismo liderato responsable de que, por vez primera, se dejara en suspenso una votación primarista y se hicieran señalamientos sobre manejos irregulares en la votación adelantada y a domicilio en la elección general. Ese liderato ahora pretende, excluyendo a los partidos que representamos más de una tercera parte del electorado, hacer propuestas de cambio al sistema electoral. Se trata del cabro velando las lechugas.

En cuanto a la corrupción, en este cuatrienio dos alcaldes del PNP -uno convicto y otro acusado en el foro federal- utilizaron sus cargos públicos para beneficiarse personalmente. La semana pasada, el Panel de la Oficina del Fiscal Especial Independiente suspendió sumariamente al alcalde popular de Mayagüez, por alegaciones de utilizar fondos destinados al hospital de ese municipio para otros fines. El alcalde popular de Trujillo Alto recibió un “target letter” del FBI. Esta es una comunicación que le informa que es objeto de una investigación por actos de corrupción. Esta es la realidad de los malos manejos de fondos del pueblo por décadas.

Entonces, tiene lugar la pregunta: ¿por qué el liderato PPD y PNP impulsa de manera atropellada una legislación que limita derechos reproductivos de la mujer en este momento, sin existir una crisis de política pública? Mi análisis es que traer al tapete de la discusión pública un tema tan divisivo, cambia la discusión del país sobre el fracaso del liderato PPD y PNP en atender problemas urgentes. De paso, se utiliza como carnada electoral para pescar votos de ciertos sectores.

Esta propuesta legislativa no atiende tus problemas económicos, ni crea empleos, ni mejora la educación ni los servicios de salud, no atiende la quiebra ni la corrupción. Esos son los temas que los líderes populares y penepés no desean que el país discuta.

No se puede seguir buscando el bien del país lanzando una moneda al aire. Aunque el liderato PPD y PNP trate de cambiar el foco de discusión, el país sabe que ésa moneda roja y azul no tiene valor y ninguna de sus caras representa bienestar para el pueblo.